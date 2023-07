Zartl: „Wir haben die beste Kostümbildnerin!“

Erstmals war sie bei Malanda mit von der Partie, seither stand sie drei Mal in Poysbunn auf der Bühne, zwei Mal in Graz und zwei Mal in Gars. „Ich bin Nina sehr treu“, lacht sie. Und dazwischen war sie mit ihrem Sohn als Gast hier. „Mittlerweile ist er 13 und in der Phase, in der er den Märchensommer nicht ganz so cool findet“, erzählt sie. Aber sie ist überzeugt, dass sich das in zwei, drei Jahren wieder gibt und er wieder kommen wird: „Mich als Schauspielerin findet er schon cool, aber Märchen halt eben nicht.“

Was ist das Besondere an Poysbrunn? Ich finde es wahnsinnig idyllisch hier und für Kinder großartig und erlebnisreich“, sagt Zartl. Und was noch dazu kommt: „Nina hat die Gabe, die richtigen Leute zusammenzubringen. Wir haben ein wahnsinnig gutes Arbeitsklima. Und das macht schon Freude, wenn der Job auch Spaß macht.“

Und noch etwas begeistert Zartl - die von Agnes Hamvas geschaffenen Kostüme: „Sie ist die beste Bühnenbildnerin ever. Würde ich ein Stück inszenieren, ich würde nur sie nehmen.“ Sie ergänzt: „Nur schauspielerfreulich sind die Kostüme nicht. Man darf nicht aus Klo müssen.“

Gespielt wird noch bis 27. August jeweils Freitag (16 Uhr), Samstag und Sonntag (jeweils 11. und 16 Uhr), sowie am 20. Juli (16 Uhr), 15. August (11 und 16 Uhr) und 17. August (16 Uhr).

Karten unter 0699 13441144 bzw. www.maerchensommer.at.