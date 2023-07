Teletubby Edgar mordet im Poysbrunner Schloss

Nachdem sie Bremer Stadtmusikanten ihren musikalischen Durchbruch geschafft hatten, lebten sie ihren Traum vom Sex, Drugs und Rock `n‘ Roll. Bis sich Esel, Hund, Katze und Hahn nicht mehr ausstehen konnten und die Band löste sich auf. Beim Feuerwehrfest in Poysbrunn solle das große Comeback gefeiert werden – nur dass einer von ihnen wegen eines Sushimessers zwischen den Rippen diese Reunion nicht mehr erlebte. Der Hund liegt nicht nur im Detail, sondern auch tot hinter der Bühne. Wer der Mörder ist? Das war Aufgabe des Publikums, das herauszufinden.

Der Märchensommer ist ein Wandertheater, die Erwachsenenschiene ist das auch: Mit Weinbegleitung werden die überlebenden Bremer Stadtmusikanten besucht: Katze Tatze alias Patrizia Leitsoni ist in der musikalischen Belanglosigkeit gelandet und will nur noch bei der Schlagernacht am Wörthersee auftreten, der Esel (Christian Kohlhofer) hat seinen spirituellen Meister gefunden und macht auf Tantra-Lehrer und der Hahn (Johannes Kemetter) ist eine Dragqueen. Was alle vereint sind die Aggressionen auf Hund Tobias Eiselt, der sie alle aus der Band schmeißen wollte. Adriana Zartl ist die Regieassistentin, die alle Pannen rund um Wiedervereinigung und Ableben meistern muss – und bringt mit einem Tanz Sexyness auf die die Bühne.

Wieder dabei auch Gudrun Nikodem Eichenhardt als „Gudrun, die Gärtnerin“: Sie und ihre Figur waren schon bei der vorjährigen Mördersuche dabei und füllte damals die Gäste mit Schnaps ab. Und als Edgar, der mörderische y auch die Gärtnerin um die Ecke bringt, kehrt Nikodem-Eichenhardt als Moderatorin Kiesbauer zurück. Nina Blum ist wieder per Videoeinspielung als Nachrichtenmoderatorin dabei. Und das Ende ist dann doch überraschend und Auferstandene tun das manchmal nicht lange. Und alle fragen sich: „Who the hell is Edgar“.

Zwischendurch gibt’s nicht nur Wein von Hans Wittmann, sondern auch Quiche, Tomaten-Mozzarella, Tramezzini-Würfel und Gemüsecurry.

Geschrieben und inszeniert wurde „Lost and Found“ von Christian Kohlhofer, die rockige Musik und Texte stammen von Alex Leitsoni.

Fazit: Schräger Wandertheaterspaß mit dunkelschwarzem Humor mit wunderbaren Schauspielern und rockiger Musik. Und das Ende ist dann doch überraschend.

Gespielt wird noch am 28. Juli und am 4. August, jeweils um 19.30 Uhr, der 11. August ist bereits ausverkauft.

Karten gibt’s unter ticket@maerchensommer.at