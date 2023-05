Viele Gäste beim Frühschoppen der SPÖ Mistelbach

Sehr gut besucht war der traditionelle Frühschoppen zum 1. Mai im Stadtsaal in Mistelbach, ein Feiertag für die Sozialdemokraten seit über 100 Jahren. Heuer wurde zeitgleich in Mistelbach ein Jubiläum, 40 Jahre Städtepartnerschaft Neumarkt-Mistelbach gefeiert, sodass viele Neumarkter SPD Freunde bei der Maifeier begrüßt werden konnten. An der Spitze Bürgermeisterin Gertrude Hesslinger, die Grußworte aus Bayern überbrachte.

Stadtparteivorsitzende Stadträtin Roswitha Janka durfte neben Vizebürgermeister Manfred Reiskopf die beiden Nationalräte a.D. Heinz Kuba und Hubert Kuzdas begrüßen. Ganz herzlichen Dank sagte sie an Heinz Kuba für seine emotionalen Worte zum 1. Mai. Er übernahm dankenswerterweise kurzfristig den Part von Nationalrätin Melanie Erasim, die krankheitsbedingt absagen musste.

Die Weinviertler Buam umrahmten, wie seit vielen Jahren, musikalisch die Veranstaltung. Und für das leibliche Wohl sorgte die Volkshilfe Mistelbach Stadt, ein Danke geht hier an Gemeinderätin Monika Mayer, Andrea Schöller, Ernst Böck und Friedl Janka für die Bewirtung.

