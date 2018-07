Wie ist es, ein erlegtes Wildschwein zuerst mit Rauch vor Fliegen zu schützen und es dann mit Steinwerkzeug zu zerwirken? Und wie kocht man das Fleisch dann am besten auf heißen Steinen? Wo und wie standen Webstühlen in frühsteinzeitlichen Häusern? Und was ist notwendig, um aus Rinderhörnern ein Blasinstrument nach Vorbild einer Klarinette, also mit einem vibrierenden Holzblättchen zu machen?

Rund hundert Studenten von der Uni Wien, aus Amerika, England, Deutschland und Südeuropa waren in der Vorwoche im MAMUZ Asparn zu Gast, um Experimentalarchäologie hautnah zu erleben.

Experimentalarchäologie ist eine Methode, durch Versuche mögliche Alltags-Techniken früherer Zeiten ohne moderne Werkzeuge neu zu erlernen. Beispiel Wildschwein: Wie ist es, mit Steinmessern das Fleisch zu bearbeiten? Wo gibt es Probleme? Wo muss man anders arbeiten als mit Metallmessern?

„Die internationale Beteiligung beweist, dass wir als Forschungsstätte anerkannt werden“, sagt Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ. Denn Asparn ist nicht nur Museum, sondern auch Forschungsstätte. „Und eine vergleichbare experimentalarchäologische Veranstaltung kenne ich in Europa nur in Irland“, ergänzt er. Und noch einen Nebeneffekt hat die Lehrveranstaltung: Angehende Forscher lernen die Einrichtung im Weinviertel kennen und erinnern sich vielleicht an die wissenschaftlichen Möglichkeiten nördlich von Wien.

Das auf heißen Steinplatten gekochte Wildschwein wurde übrigens gemeinsam verzehrt und schmeckte ausgezeichnet. Den Abschluss der Experimentalarchäologie machte eine Brandbestattung eines Schweines mit Festtracht, die wissenschaftlich analysiert wird. Dieses Mal soll erforscht werden, wie sich Schmuckgegenstände im Befund einer Brandbestattung verteilen, um sie mit Funden zu vergleichen.