Wie man ein Schwein mit Steinklingen zerlegt

„Das Beil funktioniert gut“, sagt der bärtige Wissenschaftler, der gerade an dem Schweinekorpus arbeitet. Der Kopf des Tieres ist bereits abgetrennt. Für seine Arbeit verwendet er einerseits Feuersteinklingen, das Beil hat eine Klinge aus Grünstein. „Was wir erforschen, ist nicht nur, welche Spuren diese Schnitte und Schläge auf den Knochen hinterlassen haben, sondern auch, welche Auswirkungen diese Arbeit auf die Werkzeuge selbst hatten“, sagt Laura Dietrich vom Österreichischen Archäologischen Institut. Sie hat ihre Lehrveranstaltung ins Freigelände verlegt und führt mit ihren Studenten gleich mehrere Experimente durch.

Grundlage dieses Versuches ist ein Knochenfund aus der Jungsteinzeit, der markante Schnittspuren an den Kochen aufweist. Jetzt wird im Rahmen der experimentellen Archäologie verglichen, ob die Arbeitsweise der Studierenden ähnliche Muster erzeugt. Ist dem so, kann es sein, dass Arbeitsweise und Werkzeug ähnlich waren.

Mit ähnlichen Steinwerkzeugen wird auch versucht, eine Plastik nachzumeißeln, das in Göbelki Tepe, einer rund 10.000 Jahre alten Tempel-Anlage in südostanatolien (Türkei), gefunden wurde. „Wir verwenden Ytong, aber das Originalmaterial Kalkstein ist ähnlich weich“, sag Laura Dietrich. Nächstes Jahr soll dann einer der großen T-Steinträger, für die die Ritualsieldung bekannt ist, nachgemeißelt werden.

In einem dritten Versuch, wird ein Baum am Freigelände nur mit einer Steinaxt gefällt. „Wir wollen nicht nur wissen, ob und wie das geht, sondern auch, welche Techniken da am zielführendsten sind und wie lange das dauert“, sagt Dietrich. Dazu werden sogar die Schläge pro Minute dokumentiert: „Wir wollen wissen, was diese Arbeit mit dem Werkzeug macht.“ Denn so eine Steinaxt war ein wertvolles Gerät in der Jungsteinzeit: Allein der Bau dauerte bis zu drei Tage lang. Die Steine dafür wurden 100 Kilometer oder mehr weit antransportiert. „Reisen in der Jungsteinzeit war eine gefährliche Sache“, sagt die Forscherin, die auf die Kulturen in der Region Anatolien spezialisiert ist. Werkzeuge wurden so lange verwendet, bis sie komplett kaputt und nicht mehr zu gebrauchen waren, Überreste wurden recycelt.

Dieser Hack-Versuch ist für Dietrich zudem ein Langzeitversuch. „Wie lange hielten solche Werkzeuge?“, will sie ebenfalls wissen. Dafür werden derzeit Roboter konstruiert, die dann so lange mit dem Beil auf einen Holzstamm schlagen, bis das Beil zerbricht.

Welche Versuche werden noch im Rahmen der Experimentellen Archäologie an diesem Wochenende in Asparn gemacht? Welche Spuren bleiben, wenn Feuerstein zu einem Werkzeug gespalten wird? Wo fallen die Splitter hin? Studierende dokumentieren hier, wie sich die Splitter und um den Arbeitenden verteilen.

Bei der textilen Archäologie wird versucht, wie Brennnessel-Fasern zu Fäden und dann zu Stoffen gewoben werden können, mit welchen Natursubstanzen man Wolle einfärben kann und welche Farben Walnuss, Rosen, Bärlauch und Eichenblätter ergeben.

Versuche gibt es auch aus den Themenbereichen Musikinstrumentenbau, Birkenpechproduktion, Schmieden und Metallverarbeitung. Teile des Schweines für den Steinwerkzeug-Versuch werden für einen von zwei Kremationsversuchen verwendet: Hier werden sie dann als Opfergaben verwendet.

Wer den Forschenden über die Schulter schauen will, kann das noch bis 2. Juli, 17 Uhr im MAMUZ machen.