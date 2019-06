Von der Steinzeit bis ins Mittelalter erzählt die APP im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya die Geschichte anhand von Originalfunden spannend und in all ihren Zusammenhängen und gibt somit einen optimalen Überblick über 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte.

Zahlreiche Funktionen wie eine Zeitscheibe, die auf Errungenschaften der Menschheit blickt, ein Quiz in zwei Schwierigkeitsgraden und ein virtueller Fotospot mit Kelten lassen den Museumsbesuch nun auch digital zu einem Erlebnis werden.

Die MAMUZ App ist für alle Altersgruppen konzipiert, lässt die Geschichte in drei Sprachen erfahren und passt sich von der Schriftgröße individuell an den Nutzer an.

Das Programm kann mit dem eigenen Smartphone erlebt werden bzw. können Geräte vor Ort ausgeliehen werden.

Die MAMUZ APP gibt auch am zweiten MAMUZ Standort in Mistelbach einen Einblick in die aktuelle Ausstellung und wird künftig jedes Jahr einen faszinierenden neuen Aspekt zur Ausstellung zeigen. 2019 zeigt das MAMUZ Museum Mistelbach die Ausstellung „Märchen, Mythen und Symbole. Der Mensch und seine Geschichten“ und die APP lässt die Gäste in die Welt der Erzählungen eintauchen.