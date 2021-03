Wie verändert sich die Oberfläche von Bronze, wenn es mit Hautkontakt beerdigt wird? Wie wurden bronzene Katzenköpfe in Ägypten mit Wachsmodeln gegossen? Welche Auswirkungen auf die Oberfläche haben unterschiedliche Gussformen bei der Herstellung von Bronzebeilen? Wie entwickelte sich das Raumklima in einem Wikingerhaus abhängig von der Bekleidung? Eigneten sich Obsidian-Messer, um auch Knochen zu schneiden?

Das sind nur fünf der 25 Experimente, die im Rahmen der heurigen Sonderausstellung „Experimentelle Archäologie“ im MAMUZ Schloss Asparn präsentiert werden.

„Diese Ausstellung ist eine ganz neue Herangehensweise an das Thema“, weiß der wissenschaftliche Leiter des MAMUZ Franz Pieler. Die Ausstellung entstand mit der internationalen Vereinigung von archäologischen Freilichtmuseen und Experimentalarchäologen Exarc, die gleichzeitig mit dem Wettbewerb „In 80 Experimenten um die Welt“ auch Beiträge für die Ausstellung in Asparn ausgeschrieben hatte, 25 Experimente von 56 Wissenschaftlern aus elf Nationen wurden dann für die Schau ausgewählt.

Das Experiment soll Fragen beantworten

Experimentelle Archäologie versucht immer, durch wissenschaftliche Versuche, Antworten auf konkrete Fragen zu gewinnen, die einen Rückschluss auf archäologische Funde erlauben. „Im Endeffekt bleibt es immer beim: Es könnte so gewesen sein“, weiß Pieler. Aber da die Versuche wissenschaftliche Anordnungen sein müssen, müssen sie wiederholbar, verifizierbar und genauestens dokumentiert sein. Die Versuche und ihre Ergebnisse werden durch Schaustücke und vier bis sechsminütigen Kurzvideos erklärt.

Wert wurde bei der Konzeption der Ausstellung auf die Internationalität gelegt: Nach Asparn wird sie in Schottland an je zwei Standorten in England und Deutschland, sowie in Israel zu sehen sein, sagt Pieler. Daher sind alle Videos auch mit englischen Untertiteln unterlegt.

Asparns Beitrag ist übrigens der Bestattungsversuch eines Schweines in einem Hügelgrab, das in 15 bis 20 Jahren wieder geöffnet werden soll. Im Vorjahr wurde ein toter Schweinekörper in Textilien gekleidet, mit Bronzeschmuck versehen und verbrannt. Die Reste wurden in einer Urnenbestattung in einem Tumulus im Freigelände des Schlosses Asparn beigesetzt. Parallel dazu wurde ein Schweinekörper unter gleichen Bedingungen in einem Körpergrab beigesetzt. Geklärt werden soll, welche Spuren der Kontakt von Haut auf die archäologischen Befunde von Textil und Metall hinterlässt.

Das Ergebnis lässt sich dann mit tatsächlichen archäologischen Befunden vergleichen – sind sie ähnlich, so ist ein Stück geklärt, wie in der mittleren Bronzezeit (möglicherweise) die Bestattung stattfand.