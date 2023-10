Mistelbach: LaB und SPÖ lassen das Stadtmarketing sitzen

„Wir haben schon bisher nichts in der Generalversammlung der ,Mima' zu sagen gehabt. Wenn wir schon die Auflösung fordern, dann ist es nur konsequent, dass wir aus der Gesellschafterversammlung ausscheiden“, sagt Mistelbachs Vizebürgermeister und SPÖ-Fraktionschef Manfred Reiskopf. Vergangenen Mittwoch sorgten er und „Liste aktiver Bürger“-Gemeinderat in der Generalversammlung, Jürgen Fenz, dann für einen Knalleffekt: Sie legten ihre Mandate im Kontrollgremium der Mistelbach Marketing GmbH mit sofortiger Wirkung zurück. In der Gemeinderatssitzung davor hatten sie die Auflösung der „Mima“ gefordert.

Zur Generalversammlung des Stadtmarketings war Reiskopf gar nicht mehr erschienen. Er hatte seinen Rücktritt aus der „Mima“ schriftlich zukommen lassen. Gekommen war allerdings Jürgen Fenz. Nachdem die Rücktritt Reiskopfs verlesen war, zückte er ebenfalls seinen Rücktrittszettel, überreichte ihn den verdutzten Gesellschaftern und verließ den Raum. „Wir haben seit 2017 immer wieder versucht, Änderungen zu erreichen“, sagt LaB-Fraktionschef: „Das ist nicht gelungen. Wir sind nicht bereit, weiter dafür Verantwortung zu tragen. Und wir können uns die Kosten nicht mehr leisten.“

„Wir nehmen das zur Kenntnis“, sagt Peter Harrer (ÖVP), Wirtschaftsstadtrat und Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung: „Ich kann auch ihren Schritt verstehen, dass sie nicht Teil von etwas sein wollen, das sie ohnehin ablehnen.“ Ob dieser Schritt auch vernünftig ist, könne er nicht sagen.

Welche Auswirkungen hat das Ausscheiden der beiden Gesellschaftervertreter der Stadtgemeinde? Keine. Weil das Stimmverhältnis ohnehin jenes der Gesellschaftsanteile ist: 74,9 Prozent für die Stadt und 25,1 Prozent für den Wirtschaftsverein „wir mistelbach“. In der Gesellschafterversammlung hätten die Stadtvertreter ohnehin entsprechend den Beschlüssen des Gemeinderates abstimmen müssen.

Einen Sitz in der Gesellschafterversammlung haben alle Fraktionen mit einem Stadtrat - also derzeit alle, außer der FPÖ. Das war „Mima“-Gründungsbürgermeister Alfred Pohl (ÖVP) damals 2014 im Sinne der Pluralität der Meinungen und Ideen für das Stadtmarketing wichtig.

„wir mistelbach“ hat zwei Sitze in der GV: Die Obfrau und einer ihrer Stellvertreter. Gernot Wiesinger, einer der beiden „wir mistelbach“-Stellvertreter und Unternehmer, sieht das Zurücklegen der Mandate in der GV weniger entspannt: „Das grenzt an Arbeitsverweigerung“, kommentiert er. Positiver bleibt Obfrau Sabine Buryan: „Die tägliche Arbeit für den Standort Mistelbach geht weiter. Das ist auch unsere Aufgabe.“ Die „Mima“ sei dazu da, überparteilich für Mistelbach zu arbeiten. Parteipolitik habe in der Gesellschafterversammlung nichts zu suchen, findet Buryan.