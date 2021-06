„Der Friedlmayer schafft schon wieder Fakten“, ärgert sich eine Manhartsbrunnerin: Der Bauunternehmer Friedrich Friedlmayer hat in der Putzinger Straße ein Grundstück angekauft und bereits mit Bauarbeiten begonnen. „Ohne Baubewilligung“, ärgert sich die Manhartsbrunnerin. „Als Einfamilienhausbesitzer brauch‘st für jedes Mäuerl, das du aufstellen willst, eine Bewilligung, und der Friedlmayer baut einfach!“

Bausperre in nahezu ganz Manhartsbrunn

„Die Pläne sind bewilligungsfähig und liegen auf der Gemeinde auf. Die Baubewilligung wird kommen“, sagt Bauunternehmer Friedrich Friedlmaier. Auch die Tatsache, dass es derzeit eine Bausperre in nahezu ganz Manhartsbrunn gibt, habe keine Auswirkungen auf sein Bauprojekt: „Objekte, die der Flächenwidmung entsprechen, werden laut Gemeinde auch in dieser Phase bewilligt“, sagt Friedlmayer. In der fehlenden Baugenehmigung sieht er kein Problem, gegenüber Anrainern hatte er stets betont, dass er nur Sicherungsarbeiten durchführe.

Was soll übrigens gebaut werden? „Es kommen vier Einfamilienhäuser mit Wohnungen und Büros für unsere Mitarbeiter“, sagt der Unternehmer: „Wir sind ein sozialer Betrieb, der seine Mitarbeiter über den Winter nicht Stempeln schickt, wir bauchen immer Wohnraum für unsere Leute“, diejenigen, die sich jetzt darüber den Kopf zerbrechen, was Friedlmayer auf seinem Grundstück mache, die sollten zuerst selbst nachdenken, was sie zur Wirtschaftsleistung in Österreich beitragen und sich um ihre eigenen Sachen kümmern.

Bauherr sieht sich als Opfer von Denunzianten

Es gebe einen Nachbarn, der habe ihn angezeigt, weil der Bauprovisorium-Verteilerkasten der EVN auf Gemeindegrund stehe, er selbst aber seit Jahren auf öffentlichem Grund parkt: „Denunzianten sollten mal darüber nachdenken, welche Hand sie füttert und was sie selbst in das System einbringen“, ärgert sich Friedlmayer.

In Unterolberndorf, wo Friedlmayer ebenfalls ohne Baugenehmigung mit Arbeiten begonnen hatte, wurden diese von der Gemeinde gestoppt.

Bürgermeister Herbert Gschwindl (ÖVP) war für eine Stellungnahme zum Baubeginn ohne Baugenehmigung trotz oftmaliger Versuche nicht erreichbar.