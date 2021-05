Das Marchfeld – bekannt als Gemüselieferant und Kornkammer Österreichs – lädt am Samstag, 29. Mai 2021 von 10 bis 17 Uhr zur Marchfelder Genusstour.

Spargel-Stechen, das Backen von Handgebäck oder die Teilnahme an einer Brauereiführung sind einige Beispiele für die Aktivitäten, die bei acht Betrieben auf dem Programm stehen. Einblicke in den Obst- und Gemüseanbau, in die Verarbeitung von regionalen Produkten und vieles mehr werden im Rahmen von Betriebsführungen und Workshops gewährt.

Die acht teilnehmenden Betriebe: Biohof Bubenicek Meiberger in Zwerndorf, Biohof Hansi in Oberweiden, ADAMAH Biohof in Glinzendorf, das Marchfelder Storchenbräu in Untersiebenbrunn, Biohof Hubicek in Breitensee, die Bäckerei MüllerGartner in Groß-Enzersdorf, Solo-Select Spargelhof Magoschitz in Mannsdorf und die Bauernspeis Unger in Wagram/Donau – bieten vielfältige Programmpunkte.

• Biohof Bubenicek Meiberger, Zwerndorf: Gemüse-Fans erhalten im Rahmen einer Erlebnisführung durch das Gewächshaus wissenswerte Informationen vom Anbau bis hin zu den Nützlingen.

• Biohof Hansi, Oberweiden: Fruchtiger Genuss erwartet Besucher. Neben der Besichtigung der Obstanlage stehen auch wissenswerte Informationen rund um den biologischen Obstanbau auf dem Programm.

• ADAMAH Biohof, Glinzendorf: Im Rahmen der ADAMAH Landpartie wird das Bio-Gemüse auf seinem Weg vom Anbau auf dem Feld bis ins berühmte BioKistl begleitet.

• Marchfelder Storchenbräu, Untersiebenbrunn: Die Herstellung und Abfüllung von Bier und Limonaden wird bei einem Rundgang durch die Produktion, das Lager und den Shop unter die Lupe genommen.

• Biohof Hubicek, Breitensee: Beim Besuch der Schweinweide mit Mangaliza und Schwäbisch-Hällischen Landschweinen werden Informationen über artgerechte Bio-Weidehaltung vermittelt.

• Bäckerei MüllerGartner, Groß-Enzersdorf: Hobby-Bäckern und -Konditoren wird die Kunst von Marzipanfiguren und Handgebäck nähergebracht.

• Solo-Select, Mannsdorf: „Alles rund um die Spargelkultur“ lautet das Motto. Von der Jungpflanze über den stechfähigen Spargel bis hin zur Verarbeitung und Verpackung wird jeder Schritt der Spargelproduktion besichtigt.

• Bauernspeis Unger, Wagram/Donau: Erdbeer-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Bei der Erkundung des Erdbeerfeldes stehen wissenswerte Informationen zur Geschichte der Erdbeere sowie zur Sortenvielfalt und der Kultivierung auf dem Programm.

Zur Teilnahme an den Workshops und Führungen (Dauer ca. 45 Minuten), die im 2-Stunden-Rhythmus stattfinden, ist jeweils eine Anmeldung erforderlich. Darüber hinaus gibt es bei allen teilnehmenden Betrieben den gesamten Tag über die Möglichkeit für Verkostungen und den Kauf von Produkten.

Detailinformationen zu den einzelnen Betrieben, Tourenvorschläge, Hinweise zur öffentlichen Anreise sowie zu den COVID-Sicherheitsmaßnahmen und vieles mehr: www.weinviertel.at/genusstour