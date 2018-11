„Wir freuen uns sehr, dass die zweite Hubertuswallfahrt in Maria Bründl von den Jägern des Jagdbezirkes Mistelbach und den Mitgliedern des Schützenvereines so gut angenommen wird“, betonte Josef Kohzina, der im Vorjahr die Idee dazu einbrachte.

Die Ameiser Perforcehornbläser unter Hornmeister Gerhard Leisser sorgten für die musikalische Gestaltung des Dankgottesdienstes. Stadtpfarrer Eduard Schipfer ging beim Bibelwort „Höre Israel“ darauf ein, dass es auch für uns Menschen wichtig ist zu hören und aufmerksam und achtsam für die Schöpfung Gottes zu sein. Bezirksjägermeister Gottfried Klinghofer dankte den Organisatoren Josef Kohzina, Andreas Berger, Gerhard Doppelhofer, Franz Schweinberger und Johann Heindl für ihre Arbeit.

„Es ist Aufgabe von uns allen Feldhasen, Fasanen und Rebhühnern Zukunftschancen zu bieten.“Karl Wilfing, Landtagspräsident

„Als Heger und Jäger arbeiten wir zum Wohle und nicht auf Kosten der Natur“, betonte Klinghofer. Bürgermeister Thomas Grießl hob hervor, dass auch die Flurreinigung und die Ausgewogenheit im Wildbestand wertvolle Aufgaben für „unsere Gesellschaft darstellen, die von den Jägern erbracht werden.“

Auch Landtagspräsident Karl Wilfing war vor Ort. Er ging auf die großen Probleme beim Niederwild ein und betonte, dass es „Aufgabe von uns allen ist Feldhasen, Fasanen und Rebhühnern einen geeigneten Lebensraum und damit Zukunftschancen zu geben.“ Für seinen Vater war die Jagd auch immer ein Hineinhören in die Natur und die Zeit am Hochstand ein Entspannen und Hören in sich selbst.

Nach der Heiligen Messe segnete Pfarrer Schipfer die Jagdhunde vor der Wallfahrtskirche und die Wilhelmsdorfer Jäger luden zu einer Agape ein. Unter den Wallfahrern war auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz und Bezirksbauernkammerobmann Hermann Stich.