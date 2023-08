Karl Wilfing zu früherer Sekretärin: „Da konnte man sich verlassen“

Vizebürgermeister David Jilli würdigte die langjährige Bürgermeistersekretärin für ihr Engagement und ihre Loyalität. 2007 hat Karl Wilfing als Bürgermeister das besondere Talent von Maria Souczek entdeckt und sie in das Team des Rathauses geholt. „Da konnte ich mich einfach immer verlassen“, betonte der frühere Bürgermeister und NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing zu seiner früheren Sekretärin.

David Jilli hob auch ihre besonderen Fähigkeiten als Protokollführerin hervor, egal, ob in Ausschüssen oder in der Gemeinderatssitzung, das von Maria Souczek geschriebene Protokoll passte einfach. Auch für die organisatorischen Arbeiten in der Mittelschulgemeinde war Maria Souczek zuständig. Bürgermeister Josef Fürst würdigte die 16-jährige Arbeit als Bürgermeistersekretärin bei Karl Wilfing, Gertrude Riegelhofer, Thomas Grießl und zuletzt bei Josef Fürst. Auch die Gesunde Gemeinde Poysdorf war Maria Souczek immer ein großes Anliegen.

Während der Altersteilzeit zuletzt konnte sie sich schon mehr ihren Enkelkindern widmen. Dies wird sie nun in der Pension noch viel intensiver tun. Oma sein ist eben auch eine sehr schöne und wertvolle Aufgabe.