Doppelschnecke zur RuWi-Musik brachte MV Obersdorf den Sieg

„Aber um lang zu reden, ist es zu heiß“, sagte Hackl, entsprechend wurde der offizielle Teil kurz und knackig gehalten.

Bei der Marschmusikwertung geht es darum, nicht nur fehlerfrei zu spielen, sondern das ganze auch noch in Bewegung. Je höher die Stufe, in der die Kapellen antreten, desto schwieriger sind die Aufgaben. Für Stufe D müssen sie während des Spiels stoppen, die Formation verengen und erweitern und eine Kehrtwende machen, für E kommt dann noch eine Showeinlage dazu. Heuer traten Hochleithen, Wolkersdorf und Obersdorf damit an. Der Musikverein Obersdorf marschierte zur Musik Regionsschnecken-Musicals „RuWi“ eine Schnecke, die Wolkersdorfer zur Polonaise Blankenese sogar eine Doppel-Schnecke, was ihnen auch die höchste Punkteanzahl einbrachte. Die zweitmeisten Punkte holten sich die Gastgeber.

„Was ist besser für die Wahrnehmung eines Vereines, als so ein Blasmusikfest“, sagte MV Hochleithen-Obmann Georg Pochop: „Und ohne Wahrnehmung kann es auch keine Wertschätzung unserer Arbeit geben. Die müssen wir an die Jugend weitergeben.“

Für den Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik, Horst Obermayer, war Hochleithen übrigens die letzte Marschmusikwertung: Bei der nächsten Wahl im März wird er sich nach 15 Jahren als Obmann und insgesamt 33 Jahren im Bezirksvorstand nicht mehr der Wahl stellen. Elisabeth Kirchweger und Herbert Kandler werden die Nachfolge antreten.

Mit dem Blasmusikfest feiert der MV Hochleihten auch seinen 50. Geburtstag: „Das bedeutet 50 Jahre Kultur, 50 Jahre Kameradschaft und 50 Jahre Freundschaft, die oft auch über den Tod hinaus geht“, sagte Bürgermeister und Ehren-Obmann Adolf Mechtler. Bei so einem Fest könne ein Ort zeigen, was er im Stande ist, auf die Beine zu stellen – und dass taten die Hochleithner ausgezeichnet.

Ergebnis der Marschmusikwertung 2023

Stufe B:

Musikverein Ladendorf (61 Punkte)

Spielgemeinschaft Musikverein Großrußbach und Musikverein Kreuzstetten (64 Punkte)

Stufe C:

Musikverein Münichsthal (70 Punkte)

Stadtkapelle Mistelbach (72,5 Punkte)

Ortsmusik Bockfließ (73 Punkte)

Stufe D:

Musikverein Wilfersdorf und Umgebung (81 Punkte)

Trachtenkapelle Kreuttal (81,5 Punkte)

Musikverein Eibesthal (83 Punkte)

Jugendkapelle Staatz (84,5 Punkte)

Musikverein Schrick (85 Punkte)

Musikverein Staatz und Umgebung (88 Punkte)

Stufe E:

Stadtkapelle Wolkersdorf (92 Punkte)

Musikverein Hochleithen (93 Punkte)

Musikverein Obersdorf (94,5 Punkte)