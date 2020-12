„Ich habe mich in meinem Leben durch sämtliche Kunstrichtungen gearbeitet, aber meine größte Leidenschaft waren wie schon gesagt immer die Comics“, sagt der Ottenthaler Künstler Martin Miksch. Als „Dr. Rocke ART“ wurde er in der Kategorie Musik, Kunst & Kultur für den Youlius-Award 2021, dem YouTube-Preis für neue Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nominiert. Unter den Nominierungen gibt es nur zwei Österreicher.

Seit fast zwei Jahren betreibt er einen eigenen YouTube-Channel, in dem er etwas verrückt und schnell geschnitten, Tutorials mit Schwerpunkt Comic zeichnen bietet, momentan hat er über 7.000 Abonnenten. „Meiner Meinung nach sind Comic die Königsklasse aller Kunstformen. Nichts wird verziehen, jeder Fehler fällt auf. Und in dieser Disziplin habe ich mich in den letzten Monaten stark weiterentwickelt, das macht mir natürlich unheimlich Freude“, gesteht Miksch.

Für ein Video investiert er zwischen fünf und 25 Stunden Arbeit. „Das viele positive Feedback und die vielen Menschen, die mir schreiben, ich habe sie animiert, selber den Bleistift in die Hand zu nehmen, halten mich jetzt am stärksten am Laufen“, erzählt der Weinviertler.

Wo will er sich mit seinem Channel hin entwickeln? „Das Ziel eines jeden YouTubers ist wohl Wachstum. Auch ich würde gerne sehen, dass mein Kanal gute Fortschritte macht und eines Tages vielleicht etwas mehr abwirft als nur Taschengeld“, sagt Miksch: „Trotzdem habe ich eine Nische gewählt, die keine kosmischen Ausmaße annehmen wird, da ich meiner Leidenschaft treu bleiben möchte.“ Mit Zeichnungen wie Doodles oder Customizations, dem Malen auf Turnschuhen, könne man weit einfacher groß werden. YouTube sei eine Plattform für ihn, seine Kunst mit vielen anderen zu teilen. „Und der Entertainer in mir hat Spaß bei der Umsetzung“, lacht Miksch. Ein Spaß, den man sehen kann.

„Witzigerweise ist der Anteil meines Publikums im deutschsprachigen Raum sehr gering. Ich betreibe meinen YouTube Kanal in englischer Sprache und meine größte Zuschauerschaft kommt aus den USA“, sagt der hochbegabte Zeichner, der auch mit den Großen der Szene, beispielsweise mit David Finch, der Batman, Avengers und Moonknight zeichnet (Miksch: „Einer der größten Comicbuch-Zeichner aller Zeiten“) kooperiert. Wie schwer ist es, auf YouTube mit einem eigenen Channel aufzufallen? „Sehr schwierig“, weiß Miksch: „Es gibt wahnsinnig viele YouTuber, und eine Art, Videos zu produzieren, die es nicht schon etliche Male gibt, kann sehr herausfordernd sein.“