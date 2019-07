Eine 15-jährige Lenkerin ist am Dienstagnachmittag bei Martinsdorf (Gemeinde Gaweinstal, Bezirk Mistelbach) mit ihrem Mofa in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Autobus kollidiert.

Die Jugendliche kam daraufhin zu Sturz und wurde im Beinbereich vom linken hinteren Zwillingsreifen des Schwerfahrzeuges überrollt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Unfall ereignete sich in einer unübersichtlichen Kurve, genau vor dem FF-Haus in Martinsdorf.

Die Mofalenkerin wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Die 32 Jahre alte Chauffeurin des Busses war nicht alkoholisiert, betonte die Exekutive in einer Aussendung.