Martinstag Kinder der Laaer Tagesbetreuung gingen mit ihrer Laterne

Die Kinder in der Laaer Tagesbetreuungseinrichtung bastelten gemeinsam mit Leiterin Maria Mühlberger, Kristina Tögl und Angelika Straka die Laternen. Foto: TBE Bürgerspital

N achdem die Kinder in der Tagesbetreuungseinrichtung in Laa ihre Laternen gebastelt hatten, traten sie mit ihren kräftigen Stimmen zum Umzug an.