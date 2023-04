Poysdorf: Zwei Kleintransporter krachten auf A5 in Sattelzug

Der Sattelschlepper dürfte am Stauende angehalten haben, die beiden Kleintransporter waren in ihn hineingekracht.

„Bereits aus der Einsatzmeldung ging hervor, dass es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelschlepper und zwei Kleintransportern kam, auf Grund dessen es zu einem größeren Dieselaustritt kam“, berichtet ein Sprecher der FF Mistelbach-Stadt: Sie wurde um 10.30 Uhr zu einem Einsatz bei der Abfahrt Poysdorf Süd, also Wilfersdorf, gerufen, die Mistelbacher packten wegen der Alarmierung gleich eine Extramenge an Ölbindemittel ein.

„Der Einsatzleiter stellte während der Anfahrt fest, dass sich der Verkehrsunfall nicht im ursprünglich angenommenen Abschnitt ereignete, sondern kurz vor Poysdorf-Nord“, berichtet ein FF-Sprecher. Aus diesem Grund wurden die örtlich zuständigen Feuerwehren Poysdorf und Großkrut nachalarmiert.

Als erste FF vor Ort begann die FF Mistelbach-Stadt nach dem Eintreffen am Einsatzort Sofortmaßnahmen zu setzen. So wurde sich um die verletzten Personen gekümmert und der aus dem leckgeschlagenen Dieseltank des Sattelschleppers austretende Diesel behelfsmäßig aufgefangen. Einer der Kleintransporter war seitlich in den Sattelzug gekracht, was diesem den Dieseltank aufgerissen hatte.

Zum Glück gab es nur leichtverletzte, die vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Mistelbach gebracht wurden“; sagt ein Poysdorfer Feuerwehrmann.

Nach Eintreffen der Feuerwehren Poysdorf und Großkrut führten diese gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen die Bergungsarbeiten durch. Die FF Mistelbach-Stadt erhielt den Auftrag, den Dieselaustritt endgültig zu stoppen und den bereits ausgetretene Diesel zu binden.

Nachdem die Unfallfahrzeuge entfernt wurden, übernahm eine Fachfirma die Reinigung der stark verschmutzten Fahrbahn. Einsatzleiter Harald Schreiber von der FF Poysdorf dankt den Feuerwehren, der Polizei und dem Team der Asfinag für die gute Zusammenarbeit beim Einsatz.

Während des Einsatz kam es zur Totalsperre der A5 in Fahrtrichtung Brünn, aufgrund der Staus wurde laut ÖAMTC der Grenzübergang Drasenhofen gesperrt.

