Das entspricht knapp (rechnerisch) einem Viertel der Bevölkerung, die wissen will, ob sie positiv oder negativ auf das Coronavirus ist. Allerdings muss man von der Gesamtsumme alle Kinder unter sechs Jahren bzw. Menschen abziehen, die in ihrem Beruf ohnehin regemäßig auf das Coronavirus getestet werden. Ebenfalls von den Tests ausgeschlossen sind Menschen mit Covid-Krankheitssymtomen, Personen in behördlicher Quarantäne, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Menschen, die in den letzten drei Monaten positiv auf Covid-19 getestet wurden. Damit liegt der Anteil der Registrierten deutlich über 25 Prozent.

Die meisten Menschen haben sich online unter der Postleitzahl von Wolkersdorf angemeldet: 1.543 - wobei einige Ortsgemeinden anderen Postleitzahlen zugerechnet werden. Postmäßig ist die Einteilung des Bezirks keine übersichtliche.. In Mistelbach haben sich 1.537 Menschen angemeldet, in Laa sind 971 Personen angemeldet (wobei die Ortsgemeinden Kottingneusiedl und Ungerndorf postleitzahlmäßig anderen Gemeinden zugeordnet sind), in Poysdorf sind 1.159 Personen angemeldet.

Anmelden kann man sich auch bei den jeweiligen Gemeinden und vor Ort bei der Testung oder online unter: www.testung.at.