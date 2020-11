Mit dem Eintritt der Viererkoalition (Team, MIT:uns, WUI und SPÖ) in die Regierungsarbeit wurde die Stadtentwicklung in einen neuen politischen Rahmen gesetzt: Ein Masterplan wird auf Basis von Ideen und Vorschlägen aus der Bevölkerung geschaffen, um auf dieser Grundlage konkrete Projekte abzuleiten und zu priorisieren. Eines davon betrifft den Platz der Generationen und ist bereits in Umsetzung: Der Verkehr während der schulischen Stoßzeiten ist zum Problem geworden.

Was dagegen getan werden kann, wurde im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses „Ideenwerkstatt“ im September am Wolkersdorfer Hauptplatz eruiert: An drei Tagen haben die Bürger unter Moderation Vorschläge, Ideen und Forderungen für die Entwicklung ihrer Stadtgemeinde eingebracht. Der Platz der Generationen könne zum Beispiel temporär autofrei gestaltet werden, um den Charakter der Begegnungszone aufzuwerten.

„Man darf den Masterplan nicht als in Stein gemeißelt betrachten.“ Dominic Litzka, Bürgermeister (Team)

Die rege Beteiligung an dem Workshop am Hauptplatz „zeigt, dass sich die Bevölkerung gerne einbringt, wenn es um den eigenen Lebensraum geht“, zieht Bürgermeister Dominic Litzka (Team/Volkspartei) ein Fazit. Das Wort „Ideenwerkstatt“ soll kein leeres bleiben, Litzka sieht zunehmende Notwendigkeit, den Beteiligungsprozess breiter aufzustellen.

„Teilweise ist das ein neuer Ansatz für Politik“, sagt er, mit der Zielsetzung, ein neues Gleichgewicht im politischen Feld zu etablieren: Die Bevölkerung soll nicht nur alle fünf Jahre ihren Willen einbringen können. Andererseits sieht Litzka auch für die Politik einen Profit in den Beteiligungsprozessen, da die Politik „umfassend wahrnehmen“ müsse, anstatt einzelne, mit den Parteien verbundene, Zielgruppen zu hören.

Die Aufgaben der Zentrumsbelebung und Gestaltung der Hauptstraße werden die Gemeindeverwaltung noch einige Jahre begleiten. Stadtgemeinde Szeker,

Aus dem Prozess der „Ideenwerkstatt“ ist in der Zeit seit September ein Ergebnisprotokoll entstanden, zu welchem aktuell auf digitalem Wege Vorschläge eingebracht werden können. „Ergänzungen und Richtigstellungen sind noch möglich“, sagt Litzka. Anschließend „geht das Ganze in den politischen Prozess über“: Thematisierungen und Priorisierungen überführen die Ergebnisse aus der Ideenwerkstatt in den Masterplan.

Die Plätze und Hauptstraßen Obersdorfs und Wolkersdorfs sind im Protokoll der „Ideenwerkstatt“ bereits prominent vertreten, sie werden vermutlich fließend in den Masterplan Eingang finden: Die Wolkersdorfer Hauptstraße könnte mehr Begegnungsraum statt Fahrraum werden und dazu einladen, die Beziehung mit der Stadt einzugehen, so die Ergebnisse des dreitägigen Workshops im September. Jedenfalls werde die Zentrumsbelebung ein Prozess sein, „der uns noch viele Jahre beschäftigt“, ist sich Litzka sicher. Ob die Fahrtrichtung der Einbahn auf der Hauptstraße umgekehrt werde und wie die Aufteilung der Verkehrsfläche aussehen wird, das sei noch offen.

Eine wichtige Zahl gibt dem politischen Prozess, in welchem der Masterplan entsteht, Struktur: das Bevölkerungswachstum. „Wolkersdorf hat immer auf ein moderates Wachstum gesetzt“, sagt Litzka und so ist es auch in seiner Planung weiter vorgesehen. Moderat, das heißt ein Prozent Wachstum pro Jahr. Das entspricht fast 90 Personen (Bevölkerungsstand: 8.559). Mehr ist laut Stadtchef Litzka aufgrund des begrenzt verfügbaren Baulandes schwer möglich.

Ein wichtiger Orientierungspunkt für den Masterplan und die Umsetzung seiner Projekte ist natürlich die zeitliche Vorgabe. Eine Deadline verkündet der Bürgermeister für den Plan derzeit nicht und eine gewisse Offenheit wird dem Vorgabenwerk auch nach Fertigstellung anhaften, da laufend neue Projekte hinzukommen können. „Man darf den Masterplan nicht als in Stein gemeißelt betrachten“, stellt Litzka klar. Das Schriftstück werde der Stadt Zeit- und Energieaufwand ersparen, zugleich werde es aber nicht möglich sein, für die nächsten 10 bis 15 Jahre alles gesichert zu planen. Die Behauptung dies zu können, hält der Stadtchef für Fantasterei.

Nicht für Fantasie hält Litzka hingegen sein Wahlkampf-Motto „Mehr Leistung für die Wolkersdorfer“. Schlüssel für die Realisierung des Mottos ist wiederum die Beteiligung der Wolkersdorfer: „Umso mehr der Workload aufgeteilt wird, desto effizienter und qualitätsvoller die Arbeit“, sagt Litzka, zumal ein freiwilliges Einbringen in den politischen Prozess aus Leidenschaft, nicht aus Pflicht erfolge. „Fördern, Fordern und Nutzen der Arbeit“, ist Litzkas Credo für die erfolgreiche Beteiligung der Wolkersdorfer.