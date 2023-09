Die japanische Kunst des Bogenschießens in der Ladendorfer Lindenallee

Elf Schüler der vom japanischen Lehrer Shibata Sensei XX im Jahr 1992 gegründeten Gruppe Gako kamen am 8. September hierher, um in dieser wunderschönen Umgebung ihre Kunst zu üben. Doch wer verbissen das Ziel treffen will, der trifft nicht. Hierbei helfen eher innere Ausgeglichenheit und Harmonie.

Das Ausblenden aller störenden Gedanken, Sorgen und Wünsche im Augenblick des Abschusses - das ist die eigentliche Übung. So kann das Ziel - das Gefühl des Einsseins mit der Welt - erreicht werden. Anders als im Bild wird allerdings meistens im Stehen geschossen. Lehrer Shibata Sensei sagt: „Kyudo ist Meditation im Stehen.“

Gerhard Fischer, seit 15 Jahren in Neubau lebend, praktiziert seit 29 Jahren Kyudo und hat die Zielscheibe mit 167 Zentimetern Durchmesser selbst gebaut. Außerdem hat er das Event in der Lindenallee organisiert und dieses natürlich zuvor von Bürgermeister Thomas Ludwig genehmigen lassen.

Die Veranstaltung in Ladendorf war eine Station der 18. Wiener Kyudobegegnung, einem dreitägigen, jährlich stattfindenden europaweiten Treffen der Kyudo-Schule, das normalerweise in deren im japanischen Stil selbstgebauten Dojo am Wienerberg in Wien stattfindet. Diesmal waren insgesamt 25 Teilnehmer unter anderem aus Tschechien, der Schweiz, Polen, der Ukraine, den USA und natürlich Österreich dabei.