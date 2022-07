Im Bezirk Mistelbach gibt es 23 „Tut gut!“-Schrittewege

Werbung

Mittlerweile elf Jahre gibt es die bekannten Schrittewege der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge in Niederösterreich. Regelmäßige Alltagsbewegung, eine nachhaltige Stärkung des Immunsystems, das naturnahe Tanken von Energie und Frischluft sowie das Aufrechterhalten von Selbständigkeit und Mobilität im Alter sind nur einige der vielen Vorteile. Ungefähr 10.000 Schritte – also rund sechs bis sieben Kilometer – täglich sollten es pro Bürgerin und Bürger sein. Das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die „Tut gut!“-Schrittewege im Bezirk Mistelbach:

Altlichtenwarth

Asparn an der Zaya

Bernhardsthal (2 Routen)

Bockfließ

Gaweinstal

Gnadendorf (2)

Großebersdorf

Großkrut (2)

Hausbrunn

Hochleithen

Kreuttal

Mistelbach (3)

Neudorf im Weinviertel

Niederleis

Pillichsdorf

Poysdorf

Stronsdorf

Unterstinkenbrunn

Mehr Infos: www.noetutgut.at/schritteweg

