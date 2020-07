„Man braucht sich nur die Nachhaltigkeitsziele ansehen, dann weiß man, dass es da keine Diskussion geben kann“, sagt Umweltstadträtin Martina Pürkl (Grüne): In der Vorwoche besuchten Gemeinde- und Stadträte den Tauernwindpark mit seinen Windkraft- und Groß-PV-Anlagen. Auch Mistelbach will künftig auf Energie aus Photovoltaik setzen: „Bei der Windenergie sind wir ja schon ziemlich am Plafond, da geht nicht mehr viel“, weiß Pürkl.

Noch vor einigen Jahren, unter früheren Bürgermeistern, hatte sich die Stadt Mistelbach gegen ein Engagement in diesem Sektor gewehrt: „Nicht Aufgabe der Gemeinde“, hatte man hinsichtlich der Ebbe in der Gemeindekassa betont. Jetzt will man in Mistelbach den Anteil an Energie aus PV-Anlagen deutlich erhöhen.

Möglich soll diese PV-Offensive mit einer drei-Schienen-Strategie werden: Einerseits wird die Gemeinde für alle Gemeindedächer die Machbarkeit von PV-Anlagen darauf prüfen lassen. „Das ist nicht so einfach, weil es da um die Statik geht“, weiß Pürkl. Schrägdächer werden kein Problem sein, für PV-Anlagen besser aber problematisch sind hingegen Flachdächer. Da hier entsprechende Normen für Schneelast einzuhalten sind und die Verankerung von Paneelen rasch ziemlich schwer wird, übersteigt beides die erlaubte Belastung. „Da werden wir nur auf Flachdächer zurückgreifen können, sie in den vergangenen zehn Jahren errichtet wurden“, schätzt Pürkl. Grundsätzlich ein geeignetes Dach hätte das Rathaus, allerdings wird das hinsichtlich des Denkmalschutzes nicht möglich sein.

Größere Anlagen sollen auch auf landwirtschaftlichen Dächern und durchaus auch am freien Feld entstehen: „Hier gibt es tolle Fördermöglichkeiten, die nur abgeholt werden müssen“, sagt die Umweltstadträtin. Problematisch ist hier der Bodenbedarf: 50 Hektar bei einer großen Anlage sind da rasch verbraucht.

Groß-PV-Anlagen und Bürgerbeteiligung

„Aber man kann derartige Fläche für die Tierhaltung nutzen“, sagt Pürkl: „Nur Ziegen gehen nicht. Die würden auf die Paneele springen.“ Denkbar ist hier, wie auch auf Gemeindedächern, ebenfallss ein Bürgerbeteiligungsmodell: „Anbieter versprechen da bis zu vier Prozent jährliche Rendite. Das ist besser als das Geld bei null Prozent Verzinsung auf die Bank zu legen.“

Die Bürgerbeteiligung soll zudem eine Möglichkeit sein, sich an PV-Anlagen zu beteiligen, ohne ein entsprechendes Dach selbst zu haben. Dritte Schiene: Hausbesitzer sollen motiviert werden, ebenfalls kleinere Anlagen auf ihren Dächern zu errichten.

Welchen Zeithorizont strebt Mistelbach zur Umsetzung an? Derzeit laufen die Vorarbeiten zum Beitritt zum 5e-Gemeindeprogramm des Landes; der Aufwand dafür ist immens, heißt es aus dem Rathaus. Gebaut wird trotzdem schon: Die EVN errichtet eine freistehende PV-Anlage bei der Kläranlage. Sollte einmal eine großflächige Anlage errichtet werden, wird es eine transparente Bürgerinfo geben, verspricht Pürkl. Und ab Herbst soll es Info-Veranstaltungen der eNu zum Thema geben.