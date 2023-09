Mistelbach: Digital Business und Agro-HAK boomen

Corona hat auch Auswirkungen auf die Beliebtheit von Schulen: Seit Selbstversorgung im Lockdown und der Pandemiezeit in den Mittelpunkt gerückt ist, stieg auch das Interesse daran, selbst an der Produktion von Lebensmitteln beteiligt zu sein: „Seit 1991 gibt es die Agro-HAK. Seit heuer erlebt sie einen regelrechten Boom“, weiß HAK-Direktor Christian Rindhauser. Verantwortlich dafür freilich auch das Engagement von Veronika Schreder, Direktorin an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach, und ihrem Stellvertreter Michael Bernscherer. Außerdem ist es seit fünf Jahren auch für Schüler der HAK Laa möglich, diesen Zweig zu belegen.

Insgesamt gibt es an der Mistelbacher HAK heuer zwei Klassen mehr als im Vorjahr: Insgesamt gibt es 19 Klassen an der Schule, wobei der Zuwachs an der Beliebtheit des Zweiges für Digital Business liegt. Die klassische HAK ist bei den Schülerzahlen stabil, und auch die Handelsschule erfreut sich stabilen Interesses. Die Schülerzahl stieg von 320 auf 360.

Um ein Jahr verschoben wurde der Start des geplanten Kollegs für Digital Business auf kommendes Schuljahr.

Stichwort HAS: Wozu braucht man die noch in Zeiten, in denen immer mehr Jobanforderungen in den akademischen Bereich verrückt werden? Einerseits ist sie ein Bereich für Schüler, die etwas mehr Zeit am Weg in die höhere Ausbildung brauchen. Zudem sind Absolventen der HAS insofern auch begehrt, weil sie ähnliches Können wie Handelsakademiker haben, aber in der Bezahlung als Nichtmaturanten doch günstiger sind. „Manchmal kann man schon von einer Überakademisierung reden“, sagt Rindhauser.

Personell übernimmt an der Schule Astrid Tröstl die Aufgaben der Direktor-Stellvertreterin von Heidi Pernersdorfer, die weiterhin Jobberatungslehrerin bleibt. Und seit 1. März ist Daniela Berthold-Pfeifer Schuladministratorin, die den Job von Leo Kummerer übernommen hat.

Seit 2019 werden die HAKs Mistelbach und Laa in Personalunion geführt, mittlerweile sind beide Schulen auch personell verschränkt. Andere Schulzweige freuen sich über Quereinsteiger im Lehrerteam: „Das haben wir schon lange“, sagt Rindhauser. In der HAK sind das Fachvortragende, die auf Werkvertragsbasis unterrichten. Aktuell würde die Hilfe eines IT-Administrators gebraucht, der inhaltlich auch beim Thema Programmieren unterstützt.