Dreiländereck: Das Mittagsmenü auf einen Klick

Das Start-up Browserbyte von Peter Fischer aus Walterskirchen und Hannes Sachsenmaier aus Tirol hat eine Online-Lösung realisiert, die Mittagsmenüs der Gasthäuser näher an die Gäste bringt. Gemeinsam mit dem Weinviertler Dreiländereck wurde daraus ein Projekt entwickelt, das den Gästen auf einen Blick die Mittagsmenüs der zehn teilnehmenden Wirtshäuser anzeigt. Die zukünftigen Dreiländereck-Menüwirte können mit dieser Web-Applikation mit geringem Aufwand ihre Menüs auf der eigenen Homepage einbetten, via social Media teilen, per E-Mail versenden oder ganz klassisch ausdrucken. Außerdem können die Einträge mit Informationen über Öffnungstagen, Ruhetage, Urlaube, Allergene etc. ergänzt werden.

Der Mehrwert für den Gast ist, dass er mit einem einzigen Zugang alle Menüwirte abfragen kann und sich ein mühsames Suchen nach einzelnen Gasthäusern erspart. Mit dem einheitlichen Aussehen ist das Auffinden des passenden Menüs im Wirtshaus in der Region somit unkompliziert und schnell möglich. Im urbanen Raum werden Online-Lieferservices schon lange genützt, in den ländlichen Regionen wird durch den einfachen Zugang zu Menü-Informationen ein Gasthaus-Besuch wieder schmackhaft gemacht.

Über diese Plattform ist jedes teilnehmende Wirtshaus über einen Link oder die Suchfunktion erreichbar und ein zusätzlicher Download einer App oder eines Dokuments ist nicht nötig, um die Funktion zu nützten.

Infos: www.wde.at/menuewirte

