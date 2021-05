Laa: Geschwindigkeitsmessgerät bremst Autofahrer ein .

In Laa wurde ein neues Geschwindigkeitsmessgeräte angekauft, denn hin und wieder melden Laaer Bürger, dass in Siedlungen und Straßenzügen zu schnell gefahren wird. Um dies zu dokumentieren wurde früher einige Male ein Messgerät angemietet. Jetzt wurde ein eigenes mobiles solarbetriebenes Gerät für die Stadtgemeinde Laa angeschafft, welches nun laufend an verschiedenen Standorten aufgestellt werden kann.