Asparn baut PV-Anlagen auf drei Gemeindedächern

Eine machbare Aufgabe, berichtete geschäftsführender Gemeinderat Werner Paltram (SPÖ): Denn ein Viertel der vorgegebenen Menge werde schon jetzt durch PV-Anlagen auf Häusern von Bürgern erzeugt. Damit auch die Gemeinde ihren Beitrag dazu leistet, sollen PV-Anlagen auf das FF-Haus in Asparn, den Bauhof und das Schulmuseum in Michelstetten.

„Wir haben uns für kleinere Anlagen mit je 30 kWp entschieden, weil wir damit keine Probleme beim Einspeisen in das EVN-Netz haben werden. Bei größeren Anlagen gebe es immer wieder das Problem, dass die EVN die notwendige Netzkapazität nicht zur Verfügung stellen kann. Die Stadt Laa musste deswegen jüngst ein Projekt redimensionieren. Fix ist aber, dass die Anlagen so konzipiert werden, dass sie jederzeit erweitert werden können“, sagte Bürgermeister Manfred Meixner (ÖVP).

Überprüft wurde auch schon, wie groß der Aufwand bei den jeweiligen Liegenschaften ist: Beim FF-Haus und beim Bauhof gibt es keine Probleme. Das Schulmuseum ist aber bis zum Dach ausgebaut und jeder Raum genutzt. Hier müssen die Leitungen zum Zählerkasten im Erdgeschoß verlegt werden, was ein bisschen herausfordernder wird. Gebaut soll so rasch wie möglich werden: „Es hängt aber auch davon ab, wie schnell die Elemente lieferbar sind“, sagte Paltram. Wenn es so weit ist, muss der Gemeinderat die entsprechenden Beschlüsse fassen. Bei der Finanzierung soll es auch ein Bürgerbeteiligungsmodell geben.

Wie schaut es mit den anderen NÖ Klimazielen für die Gemeinde aus? Kein einziges Gemeindegebäude wird noch mit Öl beheizt, die Straßenbeleuchtung ist zu 98 Prozent auf LED umgestellt. Einzig beim Umbau des Gemeindefuhrparks weg vom Verbrenner hin zu E-Autos ist man im Rathaus noch zurückhaltend: Hier müsse einmal geprüft werden, wann die bestehenden Autos regulär ausgetauscht werden müssen. Mit dieser Frage wird sich der Umweltausschuss auseinandersetzen.

Der Grundsatzbeschluss zur Errichtung von drei PV-Anlagen auf Gemeindedächern erfolgte einstimmig.

