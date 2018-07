Die Weinviertel Tourismus GmbH konzipierte in den vergangenen Monaten ein neues Projekt zur verstärkten Bewerbung des Weinviertels am Wiener Markt und lädt touristisch relevante Betriebe ein, Projektpartner zu werden. Im Rahmen eines Workshops wurden die geplanten Maßnahmen und die Ideen hinter dem Projekt am 3. Juli in Stetten präsentiert und mit touristischen Partnern diskutiert.

Ziel des neuen Projektes mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren ist die Erhöhung der Tages- und Mehrtagestouristen im Weinviertel, eine Steigerung der Regions-Bekanntheit in Wien, die Stärkung des Weinviertler Images und die Erhöhung des Absatzes regionaler Produkte. „Die Wiener sollen das Weinviertel mit seiner Landschaft, den touristischen Angeboten, aber auch den regionalen Produkten besser kennenlernen und mehr Orientierung über das Weinviertel bekommen. Wir möchten die Ressourcen der Betriebe bündeln, um gemeinsam einen spürbaren Impuls in diesem wichtigen Ballungsraum zu setzen“, so Projektleiterin Maria Wegerth.

„Die Wiener sollen das Weinviertel besser kennenlernen!“ Maria Wegerth, Projektleiterin von „Weinviertel in Wien“

Aus diesem Grund wurde das Projekt „Weinviertel in Wien“ bereits bei den LEADER Regionen Weinviertel Ost, Marchfeld, Weinviertel Donauraum und Weinviertel Manhartsberg eingereicht. „Es ist schön zu sehen, dass es bereits positive Beschlüsse von zwei LEADER Regionen zu unserem Projekt „Weinviertel in Wien“ gibt“, freut sich Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH.

Was ist konkret geplant: „Wir werden dieses Jahr am Wiener Erntedankfest im Augarten mit zwei Hütten dabei sein, diese werden wir uns mit regionalen Partnern teilen. Im kommenden Jahr wird die Weinviertel DAC-Präsentation in der Hofburg erweitert“, sagt Waltraud Stoiber: „Außerdem planen wir sowohl verschiedene Guerilla Marketing Maßnahmen als auch klassische Marketing Maßnahmen außer Haus, hier sind wir gerade in Abstimmung.“

Eine große Präsentation des Weinviertels und seiner Genüsse hatte die Erste Bank in den vergangenen Jahren in der Wiener Innenstadt am Graben organisiert, das aber aufgrund des hohen Aufwandes, und wie in der Branche gemurrt wird, mangelnden Rückenwindes vom Weinviertel Tourismus, eingestellt. Eine Präsentation des Weinviertels, wie es das Waldviertel mittlerweile am Rathausplatz macht, hatte Weitschacher in der Vergangenheit stets abgelehnt.