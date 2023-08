Altmanns Bilder einer militanten Liebe zum Weinviertel

Nein, mit den Windrädern im Weinviertel hat er sich noch immer nicht abgefunden, der Fotograf und Grafiker Ferdinand Altmann: „Wenn man die Windräder nicht so gleichmäßig verteilen würde, dann bleibe auch noch was vom Land übrig“, sagt einer der Pioniere der Weinviertelachtsamkeit. Anlässlich seines 80. Geburtstages gibt es im Meierhof Ulrichskirchen eine breit angelegte Retrospektive seines Schaffens. Eröffnet wird die Schau am 12. August um 18 Uhr. „Der 80er ist eine gute Gelegenheit für alte Männer zu zeigen, was sie geleistet haben“, lacht der Weinviertler.

Ferdinand Altmann zählt mit Hans-Peter Janner und Peter Kenyeres zu den Pionieren des Stolzes auf das Weinviertel. Sie setzten sich schon für den Erhalt der Kellergassen und die Eigenheiten des Weinviertels ein, als man sich hier noch vielfach als Hinterhof der Bundeshauptstadt fühlte. Bekannt ist Altmann für seine Bilder, die das idyllische Weinviertel in den Mittelpunkt stellen, als scharfzüngiger Herausgeber der Weinviertler Kulturnachrichten des Kulturbundes und als Autor vom einem guten Dutzend Büchern über Bildstöcke im Weinviertel und das alte Weinviertel.

Weinviertel-Schmetterling: „Alle waren dafür, nur Karl Wilfing nicht“

Besonders stolz ist er auf das erste Weinviertel-Logo, das aus seiner Feder stammt: Der Weinviertel-Schmetterling, der noch heute manchmal zu sehen ist. „Die Initiative für den Wettbewerb ging damals vom Landtagsabgeordneten Franz Hiller aus. Alle Bürgermeister und sogar Landeshauptmann Erwin Pröll waren dafür. Nur Tourismusobmann Karl Wilfing nicht“, erinnert er sich. Seither gab es viele Weinviertel-Logos und keines hatte sich durchgesetzt. Erst der von Hannes Weitschacher, früherer Weinviertel Tourismus-Chef, eingeführte Weinviertel-Schriftzug konnte sich durchsetzen.

Ferdinand Altmann wurde am 13. August 1943 in Wolfpassing geboren, an der „Graphischen“ wurde er, wie er sich selbst bezeichnet, zum „Gebrauchsgrafiker“ ausgebildet und beschäftigte sich dort auch intensiv mit Fotografie. Seit 1975 ist er beim Kulturbund aktiv, seit 20 Jahren ist er für die „Schriftenreihe Weinviertel“ wesentlich verantwortlich. In seinen Büchern zeigt sich sein Wesen als „militanter Weinviertler“, was sich in scharfzüngigen Kommentaren niederschlägt. 2007 bekam er den Kulturpreis des Landes NÖ.

Was sind für Altmann die zwei schlimmsten Sachen, die man dem Weinviertel angetan hat? „Die Windräder und die Autobahn, die das Land in zwei Hälften teilt“, sagt Altmann: „Ich habe Carlo Wilfing zu einem Geburtstag sogar extra ein Bild gemacht, wo man das sieht und die Windräder den Blick auf das schöne Weinviertel verstellen“, lacht Altmann. Dieses Bild verschwand dann in irgendeinem Archiv, glaubt Altmann.