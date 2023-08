Der letzte offizielle Akt des Kulturstadtrats Josef Schimmer

Bei der diesjährigen Ausschreibung waren beinahe 300 Fotos eingereicht worden, was als wahrer Ansturm durch die Fotografen gewertet werden kann. Nie zuvor gab es ein Thema, das mehr Einreichungen verursacht hatte. Mittlerweile sind es Fotografen aus dem gesamten Weinviertel und aus Wien, die die Jury mit ihren Aufnahmen zu überzeugen versuchen.

Kulturstadtrat Josef Schimmer, selbst leidenschaftlicher Fotograf, leitete die Vernissage mit einer treffenden Beschreibung der Bäume ein: „Bäume sind wirklich etwas Besonderes: ein grünes Wunder und überaus faszinierende Geschöpfe der Natur. Sie bilden den für uns lebensnotwendigen Sauerstoff, filtern Staub und Partikel aus der Luft und kühlen die Erde. Die Naturwunder Bäume bieten zudem Nahrung, Lebensraum und Schutz, stoppen die Wüstenbildung und regulieren den Niederschlag. Wie beim Wein gilt: Je älter sie werden, desto wertvoller sind sie. Sie symbolisieren das Wachstum und die Entwicklung des Menschen sowie den Lebenszyklus und die Vergänglichkeit. Für Fotografen sind Bäume ganz besonders begehrte und attraktive Fotomotive.“

Bei der Vernissage anwesend waren auch Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadträtin Roswitha Janka, Ortsvorsteher Herbert Eidelpes, Bürgermeister a. D. Alfred Weidlich, Kulturstadtrat a. D. Klaus Frank und Stadträtin Martina Pürkl.

Einleitende Worte gab es auch von Erich Stubenvoll, der von Josef Schimmer als kunst- und kulturaffiner Bürgermeister beschrieben wird: „Das Thema passt absolut in die Zeit. Heutzutage ist es so, dass man sich bei jedem Baum, der umgeschnitten werden soll, drei Mal entschuldigen muss und spezielle Gutachten einholen muss. Die Mehrheit der Gesellschaft steht auf der Seite der Bäume und nicht mehr auf der Seite der großen Bauprojekte. Der Baum wird sicherlich immer eine gewisse Diskussion erzeugen, jedoch ist und bleibt er der wichtigste Lebensspender.“

Den Nachfolger vorgestellt: Michael Schamann

Schimmer stellte zudem seinen Nachfolger Michael Schamann vor, der ab dem 1. August das Amt des Kulturstadtrats übernehmen wird. „Michael, Mistelbachs Kultur ist bei dir in den besten Händen“, so der scheidende Stadtrat. Schimmer hatte also seine letzte Fotoausstellung zusammen mit seinen „Kulturdamen“ kuratiert. Jedes einzelne Bild war von ihm und der Jury ausgewählt und durch das Kulturteam aufgehängt worden. Das nächste Jahr wird Schimmer dann als Teilnehmer mit dabei sein.

Besonderer Dank erging zudem an den Geschäftsführer des MAMUZ, Christoph Mayer, für die großartige Zusammenarbeit in der Vergangenheit, an die Mitarbeiterinnen der Kulturabteilung Sabine und Helene sowie an seine Frau Anni.

Die abwechslungsreiche und wirklich sehenswerte Fotoausstellung findet bis zum 27. August von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr in der M-Zone des MAMUZ Mistelbach bei freiem Eintritt statt.