Poysdorfer Jäger laden zu einem besonderen Erlebnis ein

Am Samstag, 16. September, lädt die Jagdgesellschaft Poysdorf unter Jagdleiter Gerhard Doppelhofer alle recht herzlich zur heiligen Messe zum Sonnenaufgang beim Bamhacklkreuz ein. Alle, die gerne kommen wollen, sind ab 6 Uhr eingeladen.

Der Sonnenaufgang ist laut Kalender für 6.32 Uhr in Poysdorf geplant. Das Bamhacklkreuz ist über die Brünnerstraße in Richtung Drasenhofen zu erreichen. Man muss einfach oben am Weißen Berg, ca. 300 Meter oberhalb des Preußendenkmals, auf die rechte Nebenfahrbahn wechseln.

Die heilige Messe wird von Pfarrer Bernd Kolo zelebriert. Die Jagdhornbläser sorgen für die musikalische Umrahmung. Im Anschluss sind alle zur Agape vor Ort geladen. Bei Schlechtwetter findet die heilige Messe in der Wallfahrtskirche Maria Bründl statt.