Messer in den Rücken Mistelbach: Wieder eine Messerattacke

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die beiden jungen Männer kannten sich, in der Nacht auf 15. März stach einer der beiden zu. Foto: Alexey LysenkoShutterstock.

W ieder gab es eine Messerattacke in Mistelbach: In der Nacht auf 15. März waren ein 21- und ein 17-Jähriger in Mistelbach unterwegs, als im Zuge eines Streites der 21-Jährige ein Messer auspackte und seinem Bekannten zuerst in den Rücken und dann in die Brust stach.