Die schönste Handschrift

Mehr als 300 Volksschüler beteiligten sich an dem NÖ-weiten Schönschreibwettbewerb der Michelstettner Schule. Die Beiträge sowie Schulhefte aus früheren Zeiten werden bis 4. September in der Sommergalerie des Schulmuseums zu sehen sein.

Mit einem Schönschreibwettbewerb hat sich das Team der Michelstettner Schule eine besondere Aktion einfallen lassen, um Volksschülern die Bedeutung der Schönschrift in der Vergangenheit zu vergegenwärtigen und sie im besten Fall dafür zu begeistern.

„Die Einsendungen waren sehr unterschiedlich“, berichtet Alexandra Rieder, Obfrau des Schulmuseums, was die Entscheidung sehr schwierig machte. Am meisten überzeugt hat schließlich ein Beitrag in Kurrentschrift. Gewinnerin ist Katharina Holzmann, Schülerin der 4. Klasse der Volksschule Schönbach im Waldviertel, deren Klasse bereits den Gewinn einlöste und zur Führung durch die Michelstettner Schule angereist war.

Die Aktion gab auch den Anstoß für die diesjährige Sommergalerie in der Michelstettner Schule „Schönschreiben im Wandel der Zeit“.

Im ersten Stock des Schulmuseums sind Schülerhefte aus früherer Zeit sowie die Beiträge des Schönschreibwettbewerbs ausgestellt. Dabei haben alle Besucher die Möglichkeit, die Wettbewerbsbeiträge zu bewerten und weitere Gewinner zu küren. Diese werden dann im September bekannt gegeben.

„Die Handschrift verliert immer mehr an Bedeutung und damit auch das Schönschreiben. Wir wollen dafür wieder mehr Bewusstsein schaffen“, erläutert Maria Kranzl, Museumsleiterin der Michelstettner Schule.

