„Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Die Haft hat mir schon sehr zugesetzt“, gibt sich ein 38-jähriger Weinviertler reumütig: Seit seiner Verhaftung und der Aushebung seiner Cannabisplantage in Kettlasbrunn Ende Februar war er durchgehend in U-Haft in der Justizanstalt Korneuburg gesessen.

Am 4. Juni musste er sich wegen des Vorwurfes des Suchtgifthandels und des illegalen Besitzes einer Waffe trotz aufrechten Waffenverbots verantworten.

Job als Krankenpfleger verloren: „Er ist genug bestraft“

Aufgeflogen war der Intensiv-Krankenpfleger nach einem anonymen Tipp. Als die Polizei dann die Stromrechnung überprüfte, zeigte sich, dass in dem leer stehenden Haus in Kettlasbrunn 25.000 Kilowatt-Stunden Strom pro Jahr verbraucht wurden – mehr, als in derartigen Häusern üblich.

Im Haus fanden die Beamten Cannabissetzlinge, Blütenmaterial, Cannabisblätter in der Tiefkühltruhe, eine Schreckschusspistole mit vier Schuss und die Plantage samt Equipment. In seinem Wohnhaus in der Region Wolkersdorf Utensilien zum Drogenkonsum und Kokain.

Mit dem Cannabisanbau habe er schon 2016 begonnen, da er aber ein blutiger Laie war, musste er sich das Wissen um das Großziehen der Cannabispflanzen erst aneignen. Die ersten Ernten seien daher eher verdorrt, verschimmelt oder verkümmert. Die letzte große Ernte fuhr er 2018/19 ein, Teile davon fanden sich in der Tiefkühltruhe.

Für den Krankenpfleger hatte die Verhaftung dramatische Folgen: Er verlor seinen Job: „Er ist genug bestraft, er hat sich damit seine Zukunft verbaut“, fand Verteidiger Simon Häussler und hoffte auf Milde des Schöffensenates. Sein Mandant sei seit seiner Verhaftung weg vom Kokain und beteuerte, dass er auch eine Therapie gegen Cannabis- und Kokainsucht machen wollte.

Ein mildes Urteil gab es dann auch von den Schöffen: Sie und Richterin Anna Wiesflecker verurteilten den gescheiterten Cannabisfarmer zu 20 Monaten Haft, wobei 14 davon bedingt nachgesehen werden. Die bereits verbüßte U-Haft wird angerechnet, auf Antrag des Verteidigers darf der Krankenpfleger die Haft bereits Ende des Monats verlassen. Lichtblick für den Neustart: Er hat bereits ein Jobangebot.