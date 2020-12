Laa: Geschenke für die Soldaten an der Grenze .

Geschenke, Dank und Krapferl überbrachte Verteidigungsministerin Claudia Tanner an Heilig Abend den an der Grenze in Laa eingesetzten Soldaten: Hauptmann Ulrich Kühnel und Leutnant Cosima Walter von den Pionieren in Melk sorgen mit Soldaten aus ihrer Einheit und aus dem Kasernen Amstetten und der Wiener Liechtensteinkaserne dafür, dass die Einreisebestimmungen an den Grenzübergängen zwischen Gmünd und Hohenau eingehalten werden.