Trio Nubium im Turnierhof der Burgruine

Die Musiker stellen Oswalds 600 Jahre alte Liedern wesentlich jüngere oder zeitgenössische gegenüber und erzielen dadurch ein breites Spektrum, auch vor allem, was die kulturelle Vielfalt betrifft. Eine besondere Bindung besteht durch Konrad Huber, der aus der Heimat des Minnesängers stammt und seine Wahlheimat in Falkenstein gefunden hat. Das Konzert im Turnierhof der Burgruine Falkenstein, findet am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei – Spenden erbeten. Für Weinbegleitung sorgt das Team der Burgruine Falkenstein. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.