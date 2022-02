2G-Kontrolle: Shitstorm für Wirt nach Abweisung

„Wir hatten schon mehrere Fälle, aber so schlimm, wie in diesem Fall war das noch nie“, sagt Klaus Kaweczka von der Wirtschaftskammer:

Weil ein Mistelbacher Gastronom bei seinen Gästen die in der Gastro immer noch vorgeschriebenen 2G kontrollierte und sein Team Personen, die diese nicht erfüllten, abwies, riefen die Maßnahmengegner in einer entsprechenden Telegram-Gruppe dazu auf, das Unternehmen bei Google und anderen Gastro-Rating-Seiten schlecht zu bewerten. Auch via Facebook-Messenger sei die Post nicht unbedingt freundlich gewesen.

„Binnen kurzer Zeit sackte unsere Sternanzahl bei Google in den Keller“, berichtet der Unternehmer. „Das war echt ein Terror, der da ablief!“

Kontrollen verärgern Maßnahmengegner

Der Unternehmer ist dabei in der Zwickmühle: Kontrollieren sein Team und er die Einhaltung der 2G-Regel nicht oder lax, drohen dem Gast, dem Mitarbeiter und dem Unternehmen saftige Strafen. Hält er die Regeln ein, so verärgert er potenzielle Kundschaft. „Wir wollen keinen ausgrenzen, aber wir müssen kontrollieren“, sagt er. Die Impfpflicht habe da noch mehr Druck auf die Situation gemacht.

Zum Streit war es gekommen, als eine genesene Person, allerdings ohne Genesungszertifikat, sein Lokal besuchen wollte und mit Verweis auf das Fehlen des Dokuments abgewiesen wurde, woraufhin in der Telegram-Gruppe mit 380 Teilnehmern und laut Unternehmer ziemlich aggressivem inhaltlichem Ton die Emotionen hochgingen und zur Schlechtbewertung aufgerufen wurde.

„Sollte es zu Missverständnissen gekommen sein, war es sicher nicht unser Wunsch, irgendwen zu diskriminieren oder auszuschließen“, ist der Unternehmer um Beruhigung der Situation bemüht.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden