300 Goldfische im Löschteich ausgesetzt .

Eigentlich sollte die Feuerwehr Hüttendorf am 16. Mai den kleinen Löschteich im Fachmarktzentrum in der Ernstbrunner Straße nur einer Wartung und Revision unterziehen. Im Endeffekt mussten die Feuerwehrleute zur Tierrettung ausrücken, da in dem Teich Goldfische ausgesetzt worden waren.