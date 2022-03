6.000 Brillen für Burkina Faso

6.000 alte Brillen wurden von den Lions in den vergangenen zwei Jahren zwischen Laa und Wolkersdorf gesammelt.

Am 2. März wurden sie bei „Mail Boxes etc“ in der Oberhoferstraße verpackt und in die Optiker-Berufsschule Hall geschickt, wo sie aufbereitet und katalogisiert werden und dann nach Burkina Faso geliefert werden, wo sie fehlsichtigen Menschen in dem afrikanischen Land helfen sollen.

„Eigentlich wollten wir nicht warten, bis eine so große Menge beisammen ist“, erzählt Walter Pilz, der die Sammelaktion seit 2015 organisiert hatte: „Aber Corona hat die Versendung immer wieder verhindert.“ Schon vor der Coronapandemie hatten die Lions 6.400 Sammelbrillen nach Afrika geschickt. Gesammelt werden nicht mehr benötigte Brillen und Sonnenbrillen.

Für Pilz war es die letzte Brillensammelaktion: „Ich geh jetzt in Lions-Pension“, lacht der Mistelbacher: Reinhard Eisenhut, ebenfalls aus Mistelbach, wird die Sammelstellen in Banken, auf Postämtern und auf Gemeindeämtern weiter für die Lions-Ladys „Wein4tel Juno“ und den Lions Club Weinviertel Nord übernehmen und fortführen.

