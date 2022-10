A-Capella-Chor mit Marsch und Austropop

Der A-Capella-Chor Weinviertel präsentiert am 26. und 27. November im Stadtsaal Mistelbach Lieder wie den Türkischen Marsch, den Erlkönig, Gel‘ du magst mi, Jö schau, Rock Me Amadeus, I am from Austria, uvm.

Unter der musikalischen Leitung von Gerhard Eidher wird die Band Recharged den A-Capella-Chor bei dieser musikalischen Auslese von Klassik bis Austropop begleiten.

Kartenvorverkauf: Kaufstrasse Boutique Mistelbach, über alle Chormitglieder, per WhatsApp oder SMS an 0676/501 73 34 sowie auf www.a-capella-chor.at

