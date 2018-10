Das Jahr 2018 war für den A-Capella-Chor bis dato ein äußerst erfolgreiches. Highlight war das Musical „Anatevka“, welches im Frühjahr aufgeführt wurde. Bei der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung bedankte sich Obmann Reinhard Hirtl noch einmal bei allen Mitwirkenden für den persönlichen Einsatz und die herausragenden Leistungen.

Auf der Agenda stand dabei auch die Wahl des Vorstandes, der einstimmig wiedergewählt wurde. Im Anschluss daran wurde ein Ausblick auf das kommende Chorjahr gegeben: Nach einem Chorwochenende in Sebenstein, stehen am 3. und 4. November zwei Konzerte unter dem Titel „Musicals in Concert“ im Stadtsaal auf dem Programm, im Dezember folgen dann zwei Weihnachtskonzerte.

Klangerlebnis im Großen Musikvereinssaal

Ab Anfang des nächsten Jahres bereitet sich der A-Capella-Chor dann auf einen ganz besonderen Auftritt im Großen Musikvereinssaal in Wien vor, der am 12. Mai stattfinden wird. In Kooperation mit dem Wiener Lehrer-a cappella-Chor wird das Paulus Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt.

Über 100 Sänger, sowie 50 Musiker werden für ein atemberaubendes Klangerlebnis sorgen. Den Abschluss des Chorjahres bildet dann schließlich eine Reise in die europäische Hauptstadt Brüssel.

Nächstes Musiktheater im Jahr 2020

Das nächste Musiktheater findet übrigens wieder 2020 statt. In diesem Jahr wird auch das 40-Jahr-Jubiläum gefeiert.