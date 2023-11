A-cappella-Chor: 80 Sänger singen Mozarts Requiem

Der A-cappella-Chor Weinviertel bringt in Kooperation mit dem Wiener Kammerchor eines der beliebtesten und meistgeschätzten Werke Mozarts zur Aufführung. Am Samstag, 25. November, singen über 80 Sänger zu den Klängen des Ensemble Neue Streicher Klosterneuburg in der Wiener Minoritenkirche. Am Sonntag, 26. November, erklingt das Requiem in derselben imposanten Besetzung in der Stadtpfarrkirche Mistelbach.

Das Requiem in d-Moll, KV 626, das in seiner Entstehungsgeschichte einem Thriller gleicht, ist ein Werk voller spiritueller Kraft und fesselnden Ausdrucks. Es sind nicht nur die Mythen rund um die Entstehung des Requiems, die zur hohen Anziehungskraft der letzten Komposition Mozarts beitragen, sondern auch die Musik selbst, die starke Emotionen in sich trägt. Während Gerhard Eidher, der musikalische Leiter des A-cappella-Chores Weinviertel, die Choreinstudierung übernimmt, dirigiert der Leiter des Wiener Kammerchores, Michael Grohotolsky, die beiden Aufführungen im Herzen Wiens und des Weinviertels.

Karten für die beiden Konzerte sind via Eventjet, über alle Chormitglieder und im Bürgerservice im Rathaus Mistelbach erhältlich.

Aufführungen: Minoritenkirche Wien: Samstag, 25. November, 19.30 Uhr; Stadtpfarrkirche Mistelbach: Sonntag, 26. November, 16 Uhr.