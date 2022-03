Abenteuerliche Fahrt an die ukrainische Grenze

Freitagabend packten die Freiwilligen in Mistelbach alle bis dahin gesammelten Hilfsgüter für die Ukraine in vier Kleintransporter von Feuerwehr, Autohaus Karl und Stadtgemeinde und schickten den Konvoi an die rumänisch-urkainische Grenze in die Grenzstadt Sighetu.

„Da die Fahrt durchaus ins Ungewisse ging, waren die Mitglieder der Fahrt so ausgerüstet, dass sie auch für eine mehrtägige Fahrt gut versorgt waren. Zudem wurden alle Fahrzeuge mit Funkgeräten der FF ausgestattet, sodass eine Kommunikation während der Fahrt auch in Gegenden möglich war, wo unter Umständen kein Mobilfunknetz gegeben war“, sagt FF-Kommandant Claus Neubauer.

Als die Mistelbacher erstmals den Grenzfluss Theiß entlang fuhren, war das ein komisches Gefühl, gesteht Neubauer: „Zum ersten Mal waren wir nur wenige Meter von der Ukraine entfernt. Es war komisch zu wissen, dass auf der anderen Flussseite ein Land liegt, welches sich im Krieg befindet“, sagt der FF-Kommandant. Auch auf rumänischer Seite sei diese Stimmung zu spüren gewesen: Grenzpolizei und Grenzsoldaten patrouillierten entlang des Flusses.

Nach zwölf Stunden Fahrt traf der Hilfskonvoi der Stadtgemeinde in Sighetu ein. Ivan, ein in Mistelbach lebender Rumäne, der den Kontakt in die Grenzstadt zu Helfern aufgebaut hatte, nahm Kontakt mit dem Verein auf, welcher vor Ort die Hilfssammlung koordinierte. Im Stadtzentrum wurden die Sachspenden gemeinsam mit Einheimischen entladen und in einer Garage zwischengelagert.

„An der rumänisch-ungarischen Grenze kam es bei der Rückfahrt zu einer vierstündigen Wartezeit. Unter den Wartenden waren die meisten Fahrzeuge aus der Ukraine“, erzählt Neubauer: „Es waren viele Familien dabei, welche ihr Hab und Gut in den Pkws verstaut hatten. Kinder spielten zwischen der Autokolonne oder am Grünstreifen im „Niemandsland“ der Grenze.“

Nach über 1.500 Kilometern und 24 Stunden Fahrtzeit trafen die Mistelbacher wieder in der Heimat ein: „Was angesichts der hautnah erlebten Flucht tausender Menschen blieb, ist die Frage: „Warum tut man diesen armen Menschen so etwas an?“

