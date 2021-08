Es war im Jahr 1996, als es einen Menschen nach Mistelbach verschlagen hatte, der von Anfang an die Herzen aller Mistelbacher erobert hat. Sei es durch seine offene und wertschätzende Art, seine Dialogbereitschaft oder seine Ehrlichkeit. Ein Mensch, der nicht nur durch die Verleihung des Ehrenringes der Stadtgemeinde im Jahr 2010 sowie der Ernennung zum Ehrenbürger im Jahr 2015 fest mit Mistelbach verwurzelt ist: Stadtpfarrer Pater Hermann Jedinger. Nach knapp 25 Jahren als Seelsorger in Mistelbach wurde der allseits beliebte Pfarrer im Rahmen einer Festmesse verabschiedet.

25 Jahre voll Freude und Dankbarkeit

Der Abschied fällt dem beliebten Pfarrer schwer: „Auch wenn nicht immer alles glatt gelaufen ist, blicke ich voll Freude und Dankbarkeit auf diese 25 Jahre zurück“, sagt Pater Hermann: „Großartig habe ich empfunden, wie viele Menschen sich immer wieder in den verschiedensten Bereichen der Pfarre engagiert haben. Da war Freude, Offenheit und Zusammenhalt deutlich spürbar.“ Er sei für die 25 Jahre sehr, sehr dankbar.

Im Herbst 1996 übernahm der Salvatorianer-Pater Hermann die Leitung der Pfarre Mistelbach und war ab 2002 auch Moderator von Hüttendorf und Eibesthal. Ursprünglich hätte er sich nach dem Schließen des Salvatorianerkollegs in Braunau für eine Aufgabe in Temeswar in Rumänien gemeldet. Da aber auch in Österreich Geistliche fehlten, wurde er von der Provinzleitung gebeten, die Aufgabe des Pfarrers in Mistelbach zu übernehmen.

Von 2002 bis 2008 war Pater Hermann außerdem Provinzial der österreichischen Ordensprovinz der Salvatorianer sowie etliche Jahre auch Dechant des Dekanates Wilfersdorf – Pirawarth.

In seiner Amtszeit als Stadtpfarrer wurden unter anderem das Pater Jordan-Haus gebaut, es fielen in diese Ära der Orgelneubau, die Renovierung und Neubelebung pfarrlicher Gebäude und Gotteshäuser, der Kirchen Maria Rast und Hüttendorf, dem Benefiziatenhaus in der Barnabitenstraße oder dem Gwölb im Pfarrzentrum. Nicht zu vergessen die umfangreiche Renovierung und zeitgemäße Neugestaltung der Stadtpfarrkirche, inklusive Gestaltung des gesamten Kirchenvorplatzes.

Ein Bild zur Erinnerung

Als Zeichen der Dankbarkeit durfte ihm Bürgermeister Erich Stubenvoll ein Bild über Mistelbach überreichen, dass ihn immer an seine Zeit als Seelsorger in der Bezirkshauptstadt erinnern soll: „Ich sage dir, lieber Hermann, in meinem ganz persönlichen Namen, aber auch im Namen der Stadtgemeinde sowie aller hier lebenden Mistelbacher aufrichtig danke! Danke, dass du da warst und danke, dass du du warst.“ Mit allen liebenswürdigen Ecken und Kanten. Pater Hermann war vor allem wegen seiner liberalen Einstellung und seiner direkten Art beliebt.

In seiner Pension wird Pater Hermann Jedinger Seelsorger im St. Josef-Krankenhaus der Salvatorianer in Wien. „Wann immer es dich wieder nach Mistelbach verschlägt, wir alle freuen uns stets auf ein Wiedersehen. Du bist immer bei uns willkommen“, betonte der Bürgermeister.

Mit dem Pensionsantritt von Pater Hermann endet auch die 98-jährige Leitung der Pfarren rund um Mistelbach durch den Orden der Salvatorianer, die damals die Pfarre Mistelbach von den Barnabiten übernommen hatten. Aus Personalgründen müssen die Salvatorianer jetzt die Pfarre abgeben.