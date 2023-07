Abwechslungsreich: In den Ferien bei der Stadt jobben

„Wie jedes Jahr erhalten auch in diesem Sommer junge Menschen die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Gemeinde zu blicken, die mit 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den größten Arbeitgebern im Gemeindegebiet von Mistelbach zählt“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Dabei sind ihre Aufgabenbereiche breit gefächert und reichen von Büroarbeiten in den einzelnen Abteilungen des Rathauses bis hin zu Mäharbeiten und Grünraumpflege, vom Dienst im Weinlandbad bis hin zur Mithilfe in der Stadtbibliothek, am Friedhof oder im Sportzentrum.“

Bei einem gemeinsamen Frühstück im Weinlandbad Mistelbach berichteten die Jugendlichen Bürgermeister Erich Stubenvoll und Stadtamtsdirektor Reinhard Gabauer von ihren gesammelten Erfahrungen. „Für mich ist es total abwechslungsreich, ich sehe viel und es gefällt mir sehr gut“, schildert Jakob Weiß, der beim Bauhof seinen Dienst versieht. Stefan Gössinger, der in der Abwasserreinigungsanlage beschäftigt ist, hob die vielseitigen Einsatzbereiche hervor. „Für mich ist es deshalb sehr interessant, weil ich jede Woche woanders eingeteilt bin und daher neue Erfahrungen sammeln kann!“