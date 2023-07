Ärger über die Verpackung der Verpackung

Eine NÖN-Leserin aus dem Bezirk Gänserndorf (Name der Redaktion bekannt) hatte in Mistelbach zu tun und nutzte die Gelegenheit zum Einkauf im dortigen Billa-Plus-Markt. Was sie dort zu sehen bekam, erregte ihren Unmut. „An der Feinkosttheke fragte ich nach offenen Oliven. Nachdem ich die Sorte gewählt hatte, nahm die Mitarbeiterin eine Plastikbox zum Einfüllen zur Hand.“ So weit, so klar. Doch schon bei der Größe der Box staunte unsere Leserin.

Sie wollte nur eine kleine Menge. Die Box war gerade mal knapp unter der Hälfte befüllt. „Es wurde auf meine Nachfrage hin mitgeteilt, es gebe nur diese Größe“, berichtet die Leserin weiter.

Kundin: „Ich wollte unnötige Verpackung vermeiden“

Die Box wurde verschlossen, die Mitarbeiterin wollte die Oliven in der Plastikverpackung in ein Papiersackerl geben. „Ich ersuchte die Mitarbeiterin, bitte kein Sackerl zu verwenden, um unnötige Verpackung zu vermeiden“, so die Frau weiter, die die Plastikbox als Verpackung als ausreichend empfand. Die Leserin erwartete, dass nun der Bon mit dem Preis auf die Plastikbox geklebt wird.

Weit gefehlt! „Die Mitarbeiterin verschwand nach hinten und kehrte mit der in Folie eingewickelten Plastikbox zurück. „Auf mein erstauntes Nachfragen, warum denn das notwendig sei, erklärte sie mir, sie müsse das so machen“, berichtet die Leserin.

Allerorts werde man aufgefordert, Müll und speziell Plastikmüll zu vermeiden: „Ich versuche als Konsument, so weit wie möglich nachhaltig einzukaufen. Und dann das, gerade bei einem Konzern, der sich auf die Fahnen heftet, nachhaltig sein zu wollen“, kann die Leserin ihren Unmut nicht verhehlen. Sie kaufe sehr gerne bei Billa-Plus ein, doch dieses Erlebnis hat sie doch sehr erstaunt.

Rewe verweist auf Nachhaltigkeitsinitiative

Die NÖN fragte bei der Pressestelle des Rewe-Konzerns nach: „Als Nahversorger in Österreich tragen wir viel Verantwortung – gegenüber unseren Kunden und auch der Umwelt. Verpackungen gehören aber zu unserem alltäglichen Leben. Sie halten Nahrungsmittel frisch, schützen sie und machen den Transport möglich – gerade bei Produkten wie Oliven, die Flüssigkeit abgeben können oder in Öl eingelegt sind. Wir arbeiten trotzdem aktiv an Verbesserungen und haben deswegen eine Nachhaltigkeitsinitiative gestartet, die mithilft, Plastikmüll zu reduzieren.“

100 Prozent umweltfreundlichere Verpackungen bis 2030 sei die Vision für alle Eigenmarkenprodukte. Dafür setze man auf recycelte Materialien, Mehrwegverpackungen und das Reduzieren von Verpackungsmaterial. Gezeichnet war die Antwort mit „Team Media-Relations“ ohne Nennung eines Namens der schreibenden Person. Dazu der Verweis auf zwei auf das Thema ausgerichtete Webseiten des Konzerns.

Die NÖN-Leserin, mit der Antwort konfrontiert, findet das nicht zufriedenstellend. „Warum bitte schön verwendet man dann nicht dicht verschließbare Plastikbecher? Das muss doch möglich sein. Das nächste Mal gehe ich mit meiner eigenen Box einkaufen. Mal sehen, was dann passiert!“