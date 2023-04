Ärzte-Chef im LK Mistelbach-Gänserndorf gefeuert: Was steckt dahinter?

Die Kündigung wurde am 28. März zugestellt, aber dass ein Personalwechsel bevorsteht, war schon seit zumindest zwei Monaten absehbar. Christian Cebulla, seit 2018 als Ärztlicher Direktor im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf tätig, muss gehen. „Das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Dr. Christian Cebulla war nicht mehr gegeben“, so die Landesgesundheitsagentur (LGA), die sich mit Details bedeckt hält.

Und auch von Cebulla selbst ist nicht viel zu erfahren, nur so viel: „Die Kündigungsgründe sind für mich persönlich nicht nachvollziehbar und werden einer rechtlichen Prüfung durch meinen Anwalt Dr. Michael Rami unterzogen.“ Die interimistische Leitung übernimmt ab sofort sein Stellvertreter Ronald Zwrtek.

Datenschutzverletzungen dürften Kündigung ausgelöst haben

Interne Kreise geben mehr preis, allesamt anonym. Der Ärztliche Direktor zählte in der Belegschaft nicht zu den geachteten Führungskräften, das blieb auch der kommunalen Politik nicht verborgen. Erich Stubenvoll, Obmann des Gemeindeverbandes des Landesklinikums und Bürgermeister in Mistelbach, bestätigt: „Dass die Stimmung im Haus seit Längerem nicht passt, ist kein Geheimnis.“

Christian Cebulla Foto: Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

Letztlich dürften Datenschutzverletzungen die Kündigung ausgelöst haben: Das hat aber nicht nur er, sondern auch andere Personen zu verantworten, sagen gut informierte Personen. Er müsse jetzt als Bauernopfer herhalten.

Gynäkologie wird jetzt doch von einem Oberarzt geleitet

Die LGA äußert sich dazu nicht: „Aufgrund eines laufenden dienstrechtlichen Verfahrens und im Sinne aller Beteiligten werden wir aktuell zu den Umständen der Kündigung keine weiteren Auskünfte geben“, sagt Geschäftsführerin Katja Sacher. Cebulla kämpft rechtlich gegen den Rauswurf an. Sein Dienstgeber hat dem Vernehmen nach auf eine einvernehmliche Lösung abgezielt, das Abfindungsangebot nahm er nicht an. Es wird sich zeigen, ob nicht doch noch eine außergerichtliche Lösung gefunden werden kann.

Das Landesklinikum hatte in den letzten Monaten und Jahren keine leichte Zeit zu bewältigen und die Probleme halten an. Die gynäkologische Abteilung wurde nach dem Abgang von Felix Stonek von Primaren der umliegenden Krankenhäuser geführt. Das Provisorium führte letztlich dazu, dass Fachärzte das Handtuch warfen und den Betrieb verließen (die NÖN berichtete). Derzeit wird die Abteilung von einem Oberarzt geleitet, wogegen sich Cebulla lange gesperrt haben soll.

Kinderambulanz nicht der einzige Sorgenpunkt

Weitere Problematiken sind die fehlende kassenärztliche Kinderversorgung in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf und die mangelnde Zahl an Allgemeinmedizinern. Die Versorgungslücken müssen vom Krankenhaus aufgefangen werden. Die Frequenzen in der Kinderambulanz sind seit Jänner massiv gestiegen, dazu kamen fünf Karenzierungen. Das führte zur Überlastungen der verbliebenen Mitarbeiter.

Die Ärzte der Internen Abteilungen klagen über hohe Belastungen und nehmen die Arbeitsbedingungen als unattraktiv wahr. Viele ärztliche Mitarbeiter aus Wien wechseln außerdem beruflich in die Bundeshauptstadt, auch, weil die Fahrtkosten gestiegen sind.

Cebulla übernahm mit 1. Oktober 2018 die Ärztliche Leitung, zudem die Standortleitung des Medizinischen Zentrums in Gänserndorf. Er war - nach langer Suche - der erste Ärztliche Direktor, der kein eigenes Primariat hatte.

