Er ist 58 Jahre alt und macht derzeit seine Turnusausbildung am Landesklinikum in Mistelbach: Mohammad Nasim Khogiani leitete in seiner Heimat Afghanistan bereits ein Krankenhaus und muss in Österreich wieder ganz unten anfangen.

„Ich habe 28 Jahre als Arzt in Afghanistan gearbeitet und dort unter schwierigsten Umständen im Osten des Landes, unter anderem mit Spenden aus Österreich, ein Spital aufgebaut und geleitet“, erzählt der sympathische Arzt. Das Krankenhaus hatte ein Einzugsgebiet von 320.000 Einwohnern. „Wir konnten zuletzt täglich zwischen 500 und 600 ambulante Untersuchungen in vier Abteilungen (Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Kinder- und Jugendabteilung) mit 72 Betten durchführen“, erzählt der Auswanderer. Nach Österreich kam Khogiani nicht als Flüchtling, sondern als legaler Einwanderer: „In den letzten drei Jahren wurde es immer schwieriger, Ärzte werden in meinem Land entführt, um Geld zu erpressen. Wer nicht zahlen kann, wird ermordet.“

„Wenn es in meinem Land keinen Frieden geben wird, dann wird weiterhin jeder, dem es möglich ist, ins Ausland gehen. Mohammad Nasim Khogiani, Turnusarzt im Landesklinikum Mistelbach, Migrant aus Afghanistan.

Die Kriminalität, die Korruption und das Taliban-Regime machen es Ärzten schwer, vor allem wenn diese mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten. „Ich bin Mediziner mit Leib und Seele und will diesen Beruf nicht aufgeben“, gesteht der Afghane: „Hier in Österreich muss ich vieles neu lernen, denn die Medizin ist hier anders. In Afghanistan haben wir keine modernen Geräte, kein CT, keine PCs und vieles mehr“, schildert er: „Wir haben mit Stethoskop, Röntgen und Ultraschall gearbeitet.“ Doch zum Lernen sei es nie zu spät und es mache ihm auch sehr viel Spaß.

Mohammad Nasim Khogiani macht derzeit seinen Turnus im Landesklinikum in Mistelbach. Landesklinikum Mistelbach

Dass er dabei wieder (fast) ganz von vorne anfangen musste, war ihm egal: „Mir war es wichtig, legal ins Land zu kommen und das dauert leider. Ich kam mit einem Schengen-Visum nach Österreich, habe dann aber ein anderes Visum in Pakistan bei der Österreichischen Botschaft beantragen müssen und schlussendlich beinahe ein Jahr darauf gewartet“, erzählt er im NÖN-Interview: „Ich möchte auch meine Frau und meine beiden jüngsten Kinder gerne nach Österreich holen, auch das wird aber noch dauern.“

Sein Bruder und dessen Familie leben in Wien. Er habe außerdem Freunde in Österreich, die er im Zuge der internationalen Zusammenarbeit kennengelernt habe. „Die haben mir das Landesklinikum in Mistelbach empfohlen und es gefällt mir hier wirklich sehr gut“, schildert Khogiani. Da es beinahe alle Fächer, die man zum Turnus brauche, hier gibt, könne man in Mistelbach auch vieles lernen. „Auch die Stadt Mistelbach, in der ich lebe, ist eine kleine, ruhige und saubere Stadt mit einer schönen Landschaft“, fühlt er sich im Weinviertel wohl.

Probleme mit der sozialen Akklimatisation hat er nicht. Seine Deutschkenntnisse sind sehr gut, da er in der ehemaligen DDR studiert hat: „Daher akzeptieren mich die Patienten ohne Probleme.“ Seine Einschränkung: „Das Einzige, was manchmal schwierig für mich ist, ist der Weinviertler Dialekt.“

Für Landsleute, die versuchen, illegal in den Westen und nach Österreich zu kommen, hat der Afghane trotzdem Verständnis: „Wenn es in meinem Land keinen Frieden geben wird, dann wird weiterhin jeder, dem es möglich ist, ins Ausland gehen. Immer nur in Angst zu leben, mit Kriminalität, Korruption und Terror, davon hat man irgendwann die Nase voll.“