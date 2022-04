Mistelbach: Alt-Kammerobmann Fally feierte mit seiner Bauernkammer

Werbung

Der Alt-Obmann der Bezirksbauernkammer wurde gebührend von ehemaligen Weggefährten geehrt – seine Zukunftsvisionen für die Kammer und damit ganz unmittelbar unsere Landwirtschaft – die Bauern und Bäuerinnen unseres Bezirkes – betreffend, hatten stets Hand und Fuß. Johann Fally hatte auch immer ein offenes Ohr für die Anliegen „seiner“ Mitarbeiter und so stellten sich diese auch fast vollzählig zur Geburtstagsfeier ein.

Ein Anliegen war ihm auch die gute Kommunikation zwischen Bezirksbauernkammer und den verschiedensten Institutionen im Bezirk – der Bogen dabei spannte sich vom Lagerhaus, Maschinenring bis zu den Schulen und auch Medienvertretern. Netzwerken und Smalltalken sind und waren seine große Stärke – unser „Brückenbauer“ wie er auch von einigen genannt wurde.

Als „Gründungsvater“ des Aktionstages „Mit dem Rad zum Bauernhof“ wird Johann Fally auch allen in Erinnerung bleiben, denen so Landwirtschaft hautnah und ehrlich nahegebracht werden konnte. Das Ziel „den Kontakt und das Verständnis zwischen Landwirt und Konsument“ zu vertiefen, rückte gerade in den letzten Jahren greifbar nahe und so gilt Johann Fally großer Dank.

