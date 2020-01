Olaf Bernstengel wurde am 13. Mai 1952 in Dresden geboren. Nach dem Abitur im Jahr 1970 studierte er Philosophie und Theaterwissenschaften in Leipzig.

Mit dem Puppentheater hatte er rasch das richtige Berufsfeld gefunden. Von 1977 bis 1982 leitete er die pädagogische und Anrechtsarbeit am Puppentheater Magdeburg sowie von 1981 bis 1994 als stellvertretender Direktor die Puppentheatersammlung Dresden.

Im Jahr 1993 folgte die Promotion sowie die erste USA-Tournee als Marionettenspieler. Von 1994 weg war Olaf Bernstengel freiberuflicher Puppenspieler, Puppentheaterhistoriker und Autor, außerdem auch über 30 Jahre lang Weihnachtsmann aus Leidenschaft.

17 Jahre lang, nämlich von 1994 bis 2011, stand Dr. Olaf Bernstengel dem Internationalen Puppentheaterfestival in Mistelbach als Intendant zur Verfügung. Schon damals, obwohl sich das Festival ja laufend weiterentwickelt, streute er dem Puppentheater in Mistelbach Rosen: „Es gibt österreichweit kein vergleichbares Festival, das eine derart große Resonanz aufweisen kann. In Mistelbach soll Puppentheater populär werden“, lautete stets sein Credo. Und das ist ihm auch zweifelsohne gelungen, waren doch in der Zeit der Intendanz von Olaf Bernstengel alle Größen der internationalen Puppentheaterszene in Mistelbach vertreten. Ende Oktober 2011 übergab er schließlich seine Funktion als Puppenspiel-Intendant an seine Nachfolgerin Cordula Nossek, die das Festival bis heute leitet.

Für seine Leidenschaft, dem Puppenspiel, erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, wie den Grand Prix Artistique Deutschland im Jahr 2004 sowie den Preis für die Bewahrung von Puppenspieltraditionen im Jahr 2007.

Eine weitere Verbindung zwischen Mistelbach und Olaf Bernstengel bestand mit der Eibesthaler Passion, die er mehrmals als Regisseur leitete. Vielen Mistelbachern und Eibesthalern wird seine Begeisterung als verantwortlicher Regisseur dieses Figurenspiel nach Markus, dass von Laien aufgeführt wird und die Geschichte vom Leben und Sterben Jesu Christi, erzählt, genauso in Erinnerung bleiben, wie sein unverkennbarer Dresdner Dialekt.