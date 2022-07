Alt-Stadtchef Christian Balon geht

Werbung

„4468 und Tschüss“, postete Christian Balon (ÖVP) am 1. Juli: Mit diesem Tag schied er aus dem Gemeinderat aus, statt ihm wurde Roman Fröhlich als neuer Gemeinderat angelobt.

Christian Balon war 2010 in den Gemeinderat eingezogen, war zuerst als eifriger Diskutant aus den hinteren Reihen aufgefallen, später wurde er Fraktionssprecher und 2015 Vizebürgermeister. Geplant war, dass er nach Alfred Pohl Bürgermeister werden sollte, allerdings gab man ihm nur ein halbes Jahr, um von der Rolle des Vizes in die des Bürgermeisters zu schlüpfen. Bei der Gemeinderatswahl war das zu wenig, die ÖVP verlor ihre absolute Mehrheit.

Nach ersten Koalitionsverhandlungen fand Balon in FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger einen Koalitionspartner, die gemeinsame Stadtregierung hätte eine Mehrheit von einer Stimme gehabt. Nachdem die Opposition durch Auszug aus dem Gemeinderat die Konstituierung verhindert hatte, begannen intensive Verhandlungen mit den anderen Parteien. Ergebnis war eine breite Zusammenarbeit mit allen Parteien außer der FPÖ, zum Bürgermeister wurde Erich Stubenvoll gewählt, Balon blieb als einfacher Gemeinderat im Stadtparlament.

„Mich interessieren Menschen und keine politischen Showeinlagen“, sagt Balon: „Deshalb bin ich in der heutigen Zeit fehl am Platz.“ Warum jetzt der Rücktritt? „Weil meine damals versprochene Entwöhnung abgeschlossen ist, es kurz vor der Halbzeit ist und ich ein neu begonnenes Bachelorstudium in den nächsten Monaten abschließen will“, sagt der Altbürgermeister.

Rückblickend: Was will er auf keinen Fall missen? „Auch in schwierigen Zeiten waren wir ein Team, die gemeinsame Zeit mit Alfred Pohl und die wertschätzende Zusammenarbeit mit allen Gemeindebediensteten“, sagt Balon. „Ich habe es sehr gerne gemacht. Aber die Zeit mit meiner Familie ist so wertvoll, dass ich die Politik nicht vermissen werde“.

Roman Fröhlich war bereits Gemeinderat, kippte aber bei der Wahl 2020, nach schlechter Platzierung auf der Kandidatenliste der Balon-geführten ÖVP, aus dem Stadtparlament.

